KONAMI將用VR、AI技術打造《遊戲王》！網民：可找路人決鬥了？
撰文：COOL潮流生活網
出版：更新：
改編自動漫作品《遊戲王》的同名集換紙牌遊戲自 1999 年推出後就風靡全球，時至今日依然有大量的玩家在世界的各個角落進行著決鬥！但光是使用實體的卡片進行決鬥還不夠，多年來粉絲一直希望發行商 KONAMI 能開發出一款與動漫中一模一樣的虛擬實境遊戲。
而就在近期 KONAMI 發出官方聲明表示他們正在打造一款全新的數位遊戲，且它肯定會讓世界各地懷舊的決鬥者們興奮不已，這款遊戲將運用尖端的 VR 和 AI 技術，將以前所未有的方式改變玩家們決鬥的方式。
首先在 Yu-Gi-Oh! Duel: Monsters The Legend of Duelist Quarter Century 的活動中，來賓可以使用手機或 PC 平台體驗結合了 VR 技術的《遊戲王 決鬥聯盟》。
Yu-Gi-Oh! Duel Links Presents Solid Vision Experience 採用卡牌上的插圖，將它們帶入沉浸式的 VR 空間，玩家能在遊戲中體驗到一場真實的決鬥，黑魔導與青眼白龍等怪獸都會以令人驚嘆的 3D 形式出現。
今後官方也會繼續使用 VR 和其他先進的科技來開發《遊戲王》遊戲。
實際上在 KONAMI 打造 VR 版《遊戲王》之前，國外就有一個名為 CrownCorp 的技術團隊通過自身的努力打造出 AR 版的《遊戲王》，有興趣的決鬥者可以觀看以下的影片。
延伸閱讀：超強法務部出手 製作《幻獸帕魯》寶可夢MOD作者已被任天堂盯上
+1
延伸閱讀：Palworld幻獸帕魯全球熱賣 4天銷量破三千萬：任天堂要坐不住了
+8
日本第一間高中開始招收元宇宙學生 還能在虛擬實境中辦文化祭？全新《龍珠：DAIMA》動畫小悟空登場 18號、撒但先生都變小了玩任天堂Switch長達7年後才知有USB插孔 大量網民回應：你不孤獨寶可夢歷久不衰成最賺錢IP 它到底紅什麼？台灣更有寶可夢中心SEGA《人中之龍8》首播評價出爐 創下系列最高分 1月必玩大作Palworld幻獸帕魯全球熱賣 4天銷量破三千萬：任天堂要坐不住了超強法務部出手 製作《幻獸帕魯》寶可夢MOD作者已被任天堂盯上《艾爾登法環》Steam後台出現「未命名 DLC」 黃金樹之影要來了
延伸閱讀：
《人中之龍8》預言「超派事件」？同樣醋飯天條但遊戲內結局卻大不同！
【本文獲「COOL潮流生活網」授權轉載。】