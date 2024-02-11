KONAMI將用VR、AI技術打造《遊戲王》！網民：可找路人決鬥了？

改編自動漫作品《遊戲王》的同名集換紙牌遊戲自 1999 年推出後就風靡全球，時至今日依然有大量的玩家在世界的各個角落進行著決鬥！但光是使用實體的卡片進行決鬥還不夠，多年來粉絲一直希望發行商 KONAMI 能開發出一款與動漫中一模一樣的虛擬實境遊戲。



而就在近期 KONAMI 發出官方聲明表示他們正在打造一款全新的數位遊戲，且它肯定會讓世界各地懷舊的決鬥者們興奮不已，這款遊戲將運用尖端的 VR 和 AI 技術，將以前所未有的方式改變玩家們決鬥的方式。

首先在 Yu-Gi-Oh! Duel: Monsters The Legend of Duelist Quarter Century 的活動中，來賓可以使用手機或 PC 平台體驗結合了 VR 技術的《遊戲王 決鬥聯盟》。

Yu-Gi-Oh! Duel Links Presents Solid Vision Experience 採用卡牌上的插圖，將它們帶入沉浸式的 VR 空間，玩家能在遊戲中體驗到一場真實的決鬥，黑魔導與青眼白龍等怪獸都會以令人驚嘆的 3D 形式出現。

今後官方也會繼續使用 VR 和其他先進的科技來開發《遊戲王》遊戲。

實際上在 KONAMI 打造 VR 版《遊戲王》之前，國外就有一個名為 CrownCorp 的技術團隊通過自身的努力打造出 AR 版的《遊戲王》，有興趣的決鬥者可以觀看以下的影片。

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