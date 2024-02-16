是關心還是侵犯私隱？星巴克等企業用AI監控員工聊天　稱全為一事

專門分析員工資訊的人工智慧（AI）新創公司Aware表示，沃爾瑪（Walmart）、達美航空（Delta Air Lines）、星巴克（Starbucks）等歐美大型公司，已聘請Aware來監控普通員工間的聊天記錄，以此追蹤員工情緒，消除不良影響。



《CNBC》報導，Aware 2017年成立，總部位於俄亥俄州哥倫布市（Columbus），公司的資料庫中包含約65億則訊息，代表超過300萬名員工的約200億次個人互動，可根據工作地點，分析員工在Slack、Microsoft Teams、Zoom等應用程式上的訊息。

目前聘請Aware的歐美大型公司包括沃爾瑪、達美航空、星巴克、雪佛龍（Chevron）、T-Mobile、雀巢（Nestle）、阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）等，Aware聯合創辦人兼行政總裁傑夫（Jeff Schumann）表示：「AI可幫助公司了解溝通中的風險，實時了解員工情緒，而非依賴每年一次或兩次的報告。」

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舒曼表示，使用Aware分析產品中的匿名數據，客戶可了解特定年齡層或特定地理位置的員工，如何回應新的公司政策或行銷活動。Aware的數十個AI模型旨在讀取文字和處理圖像，還可識別欺凌、騷擾、歧視、違規、色情、裸體和其他行為。

舒曼指出，Aware的分析工具（監控員工情緒和不愉快的工具），無法標記個別員工的姓名，但若出現極端威脅或客戶預先確定的其他風險行為，它的電子發現（eDiscovery）工具可以辨別個別員工。

《CNBC》並未收到沃爾瑪、T-Mobile、雪佛龍、星巴克或雀巢關於使用 Aware的回應，AZ的一位代表表示，該公司使用電子發現產品，但不使用分析工具來監控情緒或不愉悅。達美航空則稱，使用Aware來監控趨勢和情緒，以此收集員工和其他利害關係人的回饋，並在其社群媒體平台上保留法律記錄。

過去5年來，Aware的收入平均每年增長150%，客戶平均約有3萬名員工。 主要競爭對手包括Qualtrics、Relativity、Proofpoint等。

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