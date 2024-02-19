普京新緋聞 傳跟小32歲「俄羅斯芭比」走近 金髮碧眼與前度類似
撰文：ETtoday
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71歲的俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）被爆料，最近與比他年幼32歲的米祖莉娜（Ekaterina Mizulina）關係親密，很可能結交新歡。米祖莉娜是親俄審查組織「安全網際網絡聯盟」負責人，以反烏克蘭立場、打壓異議言論聞名，也因為金髮碧眼的精緻外貌，被媲美「芭比娃娃」。
Telegram頻道「克里姆林宮煙盒」（Кремлевская табакерка）經常洩露俄羅斯高官的私密資料，也是這次首個爆料普京新歡的媒體來源，並且獲得烏克蘭媒體轉載。此外，人權組織「獄中俄羅斯」負責人羅曼諾娃（Olga Romanova）也說，「米祖莉娜是普京的菜。這種芭比類型一直都很合他的胃口。」
傳為普京新情人的米祖莉娜：（按圖了解）
其他異議人士指出，今年39歲的米祖莉娜金髮碧眼、宛如芭比娃娃，與普京生命中其他女性有相似之處，例如普京前妻、俄羅斯前第一夫人普丁娜（Lyudmila Putina），以及他傳說中的情婦、前奧運體操冠軍卡巴耶娃（Alina Kabaeva）。
米祖莉娜2004年畢業於倫敦大學亞非學院（SOAS）擁有藝術史學位，2010年畢業於莫斯科大學亞非研究所，曾經擔任俄羅斯赴華代表團中文翻譯，2017年成為「安全網際網路聯盟」（SIL）負責人。
除了母親是親普京參議員，她本人也長期以反烏克蘭立場、打壓異議言論聞名，今年1月29日更因被指侵犯人權及「嚴重系統式侵犯言論自由」，被列入歐盟27國的制裁名單。
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