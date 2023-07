英國地方議會試行四天工作週　遭官員要求叫停

全球多個地方都試行或實施四天工作週,希望提升員工的工作效率之餘,亦為他們帶來更多休息時間。英國就有一個地方議會引入該制度評估成效,但遭政府官員以做法可能不符合納稅人的稅金效益為由,要求取消。



天空新聞(Sky News)7月1日報道,南劍橋郡區議會(South Cambridgeshire District Council)是全英國首個試行四天工作週的地方部門,並宣布有意延長計劃至明年4月,指希望當局可以在繼續向居民及企業提供優質服務的同時,亦改善服務可靠程度及減輕成本。

該區議會稱根據獨立審視的數據顯示,新措施非常成功。不過城鎮升級與房屋社區部 (Department for Levelling Up, Housing and Communities)政務次官羅利(Lee Rowley)去信該區議會的領袖史密斯(Bridget Smith),要求對方即時停止計劃。

羅利指出,所有地方議會都應確保納稅人貴重而有限的稅金可以用得其所,並認為它們有能力創新及研究新方式履行責任,惟減少最多兩成的工作量並不符合向納稅人及居民展示地方議會的開支物超所值的方式。

他強調,私營組織可以用自己的資金和本領測試四天工作週成效,但地方政府倣效就可能違法,因此城鎮升級與房屋社區部短時間內會為此提供清晰指引。

不過史密斯回應指,獨立審視的數據顯示,實施四天工作週之後,服務表現與實施前的水準相符,部分地方的表現更有明顯改善。她要求與政府官員會面,討論成效。而推動四天工作週的團體亦認為,既然私營機構已推出有關措施,公營部門都應可以參與,而且測試成果反映對地方政府員工、居民利多於弊,同時節省公帑,因此看不到中止測試的理由。