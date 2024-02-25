新加坡男「自導自演」綁架判囚9週　供稱為「測試父母的愛」

新加坡一名36歲男子「自導自演」遭人綁架，最終東窗事發，辯稱只為測試父母有多愛他。這名男子為求逼真，竟用椅子打腫自己的手臂，聯合兩名朋友一同「演戲」，稱被人綁走要求母親付錢贖人，最終被判囚9週。



聯合早報23日報道，被告名為陳子祥，他面臨一項欺騙罪名，2月23日早上認罪。

案情拍被告約10年前通過網上一個啤牌論壇，認識2名牌友，分別是31歲賈爾斌和32歲的陳士傑（音譯）。

2023年1月5日，被告找來賈爾斌、 陳士傑和其他朋友玩啤牌，後來只有賈爾斌和陳士傑來，牌局組不成。

被告後來計劃要騙取母親的錢，於是找上兩人幫忙。

被告先用塑膠椅打自己的左手臂和身體，在同月7日凌晨撥電給媽媽，也將自己「受傷」的照片傳給她。

圖為助朋友陳子祥勒索母親錢財的被告陳士傑（圖）。（圖片來源：《聯合早報》，徐穎荃攝）

被告向她說，自己曾騙人，如今受害者找上門，又將他擄走，要匯款20萬元（約116港元）對方才肯放人，要求母親支付。被告還要賈爾斌和陳士傑扮成歹徒與她對話，期間要講粗口、假裝不耐煩，要她立刻給錢。兩人照辦。

母親說拿不出20萬新元，最終只拿出1000新元（約5,820元）。被告見無法獲得大額款實便回家，豈料一踏進家門，驚見警察在屋內，原來母親早已報警，他的騙局最終拆穿。

被告律師求情時稱，被告十多歲患有抑鬱症，案發前炒股輸錢，女友又出軌，失業後須搬老家居住。

被告稱，想看看父母多疼愛他，才會設局欺騙他們。

協助被告行騙的友人陳士傑也面對一項欺騙控罪，他認罪後，被判囚6週。