東京迪士尼14萬m²園區「夢幻泉鄉」開幕倒數　多個主題包括Frozen

日本東京迪士尼海洋（Tokyo DisneySea）新園區「夢幻泉鄉」（Fantasy Springs）6月6日開幕。園方於開幕倒數100天的2月27日展出園區1:25造景模型，並介紹即將推出的產品和餐點。



共同網28日報道，「夢幻泉鄉」總面積約14萬平方米（m²），主要以《魔雪奇緣》（Frozen）、《小飛俠》（Peter Pan）、《魔髮奇緣》（Tangled）等電影為主題，其中更會有主角艾莎（Elsa）、安娜（Anna）所住的城堡，以及影片中以魔法造出的冰雪宮殿。

新園區會有3個區域與酒店：

部份園區周邊產品：

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報道指，園區總投資額約3,200億日圓（約166億港元），園內共有4個遊樂設施，包括小飛俠夢幻島歷險記、樂佩公主天燈盛會、安娜與艾莎的冰雪之旅、奇妙仙子妙妙小車，並設有新酒店及新餐廳。

營運公司東方樂園董事長兼行政總裁高野由美子表示，「我們堅信隨着新園區加入，東京迪士尼渡假區將成為全球矚目的獨一無二之處。」

東京迪士尼海洋宣傳片段：

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