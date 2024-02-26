日本「貓咪經濟」2024年收益料近2.5萬億円　相當阪神虎奪冠29次

日本養貓風氣愈加盛行，帶動經濟收益持續增長，更被冠名「貓咪經濟學」。關西大學榮譽教授宮本勝浩預計，今年「貓咪經濟」總收益將近2.5萬億日圓（約1,300億港元），幾乎相當於職棒阪神虎隊18年來首次奪冠創造收益的29倍。



《日經新聞》2月24日報道，不少日本人為求心靈慰藉，會飼養貓隻充當寄託，而且養貓比養狗便宜，無須每天出門散步、接種狂犬症等疫苗。

「貓咪經濟」帶動國內消費，不少商家推出相關產品，以求分一杯羹。矢野經濟研究所數據顯示，2017年日本寵物相關產業整體市場規模約1.52萬億日圓（約790億港元），預料 2024年增至約1.84萬億日圓（約957億港元），其中貓糧市場持續擴大。

宮本勝浩更估計，今年「貓咪經濟」總收益將近2.5萬億日圓（約1,300億港元）。

以大丸百貨為例，東京店1月下旬便設立「大丸貓咪祭」專區，售賣有貓咪設計的產品，多處面積比去年大增數倍。公關人員指，這些產品愈來愈受歡迎，而且對象不限於養貓人士 。

大丸東京店舉行「第5屆大丸貓咪大使選舉」，顧客消費滿1000日圓，即可投選：

有遊戲公司推出以貓為主角的遊戲，玩家可從中化身貓咪，漫遊都市追尋神秘真相，也有旅遊雜誌以貓咪角色為「生招牌」，在社交平台X（前稱Twitter）吸引大批網民追蹤，更有專屬寫真集推出市面。

經營獸醫診所的TYL向340名飼主調查顯示，約17%受訪者為養貓支出的1年平均餐費介乎2萬至3萬日圓，人數比例最高。若加上其他花費，約18%受訪者一年花逾10萬日圓（約5,202港元）。

貓隻易於患上腎臟、心臟等慢性病，醫療費用高昂，飼主養貓前必須做好心理準備。

延伸閱讀：自由行遊客湧入日本白川鄉掀亂象 雪中埋垃圾 長時間違泊