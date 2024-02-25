各地麥當勞餐點各異其趣《變形俠醫》男星力推這國薯條：隔天就吃

電影《可憐的東西》（Poor Things）甫上映好評不斷，演員荷里活女星愛瑪史東（Emma Stone／艾瑪史東）與Marvel「變形俠醫」（Hulk）男星麥克雷法路（Mark Ruffalo）近日受訪時表示，兩人在匈牙利拍片時經常吃麥當勞。



麥克雷法路透露，匈牙利麥當勞有「最好吃的薯條」，在當地時每隔一天就要到麥當勞報到，愛瑪史東也認同直呼：「我的老天。」

《太陽報》報道，愛瑪史東、麥克雷法路近日接受《LADbible》訪問時表示，出國時一定得嚐嚐國外的麥當勞，這是他們在匈牙利拍攝《可憐的東西》時經常做的事。

麥克雷法路讚嘆表示：「我們在匈牙利的時候，我每隔一天就吃一次麥當勞！匈牙利的麥當勞太好吃了，薯條也太好吃了。」回憶起匈牙利的薯條時，愛瑪也激動表示：「哦，我的老天。」

麥克雷法路解釋：「匈牙利的麥當勞非常好，因為他們必須在距離麥當勞10英里（約16公里）內屠宰動物，所以食物非常新鮮。」

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美國烹飪網站《allrecipes》指出，世界各地的麥當勞不只品項不同，就算是同品項成份也不一，例如美國麥當勞的薯條有馬鈴薯、菜籽油、玉米油、等10種成分，而匈牙利的麥當勞薯條只有5種。

兩人的這段對話也引起網友熱議，有人表示：

「我不會吃美國麥當勞，但我每次去歐洲都會吃，品質很好！好吃！」

「這很快將變成麥當勞的廣告。」

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也有人分享歐洲其他國家的麥當勞也很不錯：

「德國的麥當勞是精英級別，他們有冬甩」

「荷蘭阿姆斯特丹（Amsterdam）的麥當勞是我吃過最新鮮、最美味的餐廳。意大利緊追其後。」

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