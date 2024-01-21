吃麥當勞不會肥？營養師推薦6款「相對」健康餐　這東西也上榜

連鎖快餐店提供快速、美味的餐點，但顧客若想吃得健康，該怎麼選擇呢？美國一名營養師就列出她認為在麥當勞可以買到的6種「相對健康」的餐點，包含切片蘋果、煙肉蛋漢堡等，甚至連呍呢拿新地筒都上榜。



據福斯新聞報導，美國羅德島州註冊營養師凱瑟琳（Catherine Karnatz）表示，雖然麥當勞許多食物都富含飽和脂肪、膽固醇與添加糖、鹽，但經過挑選仍可找到相對更健康的選擇。

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第一項是生鮮蘋果切片（Apple Slices），只有15卡路里和4克碳水化合物，並且只含3克糖，是很好的零食選擇。不過，在香港麥當勞未有販售。

第二項推薦是煙肉蛋漢堡（滿福堡, Egg McMuffin）。凱瑟琳解釋，煙肉蛋漢堡有17克蛋白質、13克脂肪與30克碳水化合物，熱量為310卡，比起碳水化合物比例更高的水果麥片糊（Fruit and Maple Oatmeal），煙肉蛋漢堡是更好的早餐選擇。

第三項是脆雞堡（McCrispy），凱瑟琳認為這個炸雞三明治雖然有470卡，但也有26克蛋白質，偶爾吃一點是還不錯的選擇。

第四樣是最傳統的漢堡包（Hamburger），因為相比菜單上的其他漢堡選項，麥當勞經典漢堡含有12克蛋白質，250卡的熱量比吉事漢堡少了50卡，也可以客製化不加酸黃瓜，但她也認為這不應該作為日常飲食。

第五項是麥當勞美式咖啡（McCafé Americano）。凱瑟琳表示，這款不含糖的美式咖啡，可以與煙肉蛋漢堡等餐點作為絕妙搭配。

出人意料的最後一項是呍呢拿新地筒（Vanilla Cone）。凱瑟琳說，如果想要一嚐速食店的甜點，可以選擇這種單純的香草雪糕甜筒，除了含有5克蛋白質之外，也滿足每日建議鈣攝取量的15%。但必須注意，它同時也含有200卡熱量、33克碳水化合物與17克糖，相較之下，蘋果派熱量為230卡、33克碳水化合物與13克添加糖。

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