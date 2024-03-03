英國動物園感化講粗口鸚鵡　戰術奏效改唱聖誕歌？遊客反應更調皮

英國林肯郡野生動物園（Lincolnshire Wildlife Park，暫譯）有8隻鸚鵡不停向遊客講髒話後，園方1月找來100隻鸚鵡，用「鳥海戰術」盼感化說髒話的鸚鵡，外界好奇是否有效，約1個月後，園方稱戰術奏效，更有鸚鵡改唱聖誕歌，反而有些遊客「懷念」講粗口的鸚鵡，不時向牠們說幾句粗話，希望牠們仿傚。



據英國新聞網站LincsOnline在2月26日報道，園方講述8隻講粗口鸚鵡經過1個月的群居生活後，鸚鵡變得冷靜，未再聽到「過於精彩」的語言，反而有些鸚鵡會唱起聖誕歌We Wish You A Merry Christmas、Auld Lang Syne，有時又會模仿微波爐、氣炸鍋的聲音。

動物園行政總裁尼科爾斯（Steve Nichols）笑言鸚鵡2月唱聖誕歌似乎不太合時，但也談到「鳥海戰術」似乎奏效。

↓ 園方會把鸚鵡照片及「名句」印在杯子及衣服，向遊客出售，成為另類生財方法 ↓

有些遊客反而「懷念」說髒話的鸚鵡，據尼科爾斯指，一些遊客會到籠前向鸚鵡說髒話，希望牠們模仿，「我看到有80歲的婆婆也這樣做。」

他稱有時接待婦女團體參觀，「當你轉身走開，你可以聽到她們咯咯地笑，試圖讓鸚鵡說髒話，慫恿牠們。」

這8隻鸚鵡之前在1月成為英國熱話，由於牠們常說「滾開」（Fxxk off）、「媽的」（Fxxk）等髒話，園方決定把牠們轉移到另一個地方，與另外100隻鸚鵡一起生活。飼養員希望那8隻鸚鵡的說髒話聲，能被其他鸚鵡說話的聲音淹沒，以及令「行為不檢」的鸚鵡最終能模仿其他鸚鵡的說話。

園方當時也承認這是高風險策略，結果有可能會適得其反，令原本乖巧的鸚鵡也說髒話，這樣園內沒禮貌的鸚鵡數量就會激增至超過100隻，令外界一直好奇這方法是否有效。

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