Bruno Mars台灣演唱會2024搶飛攻略 最低票價只需呢個數勁抵睇
撰文：ETtoday
出版：更新：
【Bruno Mars台灣演唱會2024搶飛攻略】2024夏天最瘋狂的超級大秀！流行天王Bruno Mars，繼年初在東京巨蛋一連七場完售演出後，9月8日帶著《Bruno Mars Live in Kaohsiung》強勢登上高雄世運主場館演出。26日票價公佈，最低2800元（台幣、下同）就能進場，搖滾區最低也只要4800元。
主辦單位26日公開《Bruno Mars Live in Kaohsiung》票價，包含有額外周邊和福利的VIP Package，分別要價8000和9000元外，一般門票最高5800元，最低價也只要2800元，如果想進去搖滾區，票價則為4800元起跳。
【圖輯】點圖放大看更多Bruno Mars靚相👇👇👇
+17
票價公開後，許多粉絲喊：「超佛！」但更多人擔心搶不到票，已經預先喊：「希望到時秒殺的話，有希望加場。」Live Nation Taiwan會員於6月27日早上10點至晚上11點59分可獨家搶先購票，6月28日早上10點起拓元售票系統全面開賣，限量VIP套票接續登場。
網傳陸綜《歌手2024》參戰名單 Bruno Mars同日本神級偶像都有份傳Bruno Mars欠下超過3億港元賭債 長期喺賭城駐唱原來係為還債以巴衝突｜Bruno Mars驚傳失聯 以色列第2場演唱會緊急取消Jennie@BLACKPINK返韓後即睇Bruno Mars演唱會 網嘲：又話唔舒服【格林美】今屆收視暴跌成史上最差 Bruno Mars「復出」都救唔返Bruno Mars相隔4年終於出新歌 同Anderson Paak組團大玩Funk風格
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】