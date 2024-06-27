Bruno Mars台灣演唱會2024搶飛攻略　最低票價只需呢個數勁抵睇

【Bruno Mars台灣演唱會2024搶飛攻略】2024夏天最瘋狂的超級大秀！流行天王Bruno Mars，繼年初在東京巨蛋一連七場完售演出後，9月8日帶著《Bruno Mars Live in Kaohsiung》強勢登上高雄世運主場館演出。26日票價公佈，最低2800元（台幣、下同）就能進場，搖滾區最低也只要4800元。



主辦單位26日公開《Bruno Mars Live in Kaohsiung》票價，包含有額外周邊和福利的VIP Package，分別要價8000和9000元外，一般門票最高5800元，最低價也只要2800元，如果想進去搖滾區，票價則為4800元起跳。

主辦單位26日公開《Bruno Mars Live in Kaohsiung》票價，包含有額外周邊和福利的VIP Package。（FB@Live Nation Taiwan）

主辦單位26日公開《Bruno Mars Live in Kaohsiung》票價，包含有額外周邊和福利的VIP Package。（IG@brunomars）

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票價公開後，許多粉絲喊：「超佛！」但更多人擔心搶不到票，已經預先喊：「希望到時秒殺的話，有希望加場。」Live Nation Taiwan會員於6月27日早上10點至晚上11點59分可獨家搶先購票，6月28日早上10點起拓元售票系統全面開賣，限量VIP套票接續登場。

Bruno Mars繼年初在東京巨蛋一連七場完售演出後，9月8日帶著《Bruno Mars Live in Kaohsiung》強勢登上高雄世運主場館演出。（IG@Bruno Mars）

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