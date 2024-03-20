Bruno Mars駐場唱歌「長達8年」疑為還天價賭債 賭場回應揭真相
撰文：聯合新聞網
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美國歌手Bruno Mars日前被傳出在拉斯維加斯知名度假村MGM欠下高達5000萬美金的賭債，因此需要在賭場酒店駐場唱歌還債。對此，MGM發出聲明否認。
MGM發出聲明表示，Bruno Mars欠賭債的新聞，完全不是事實，強調Bruno Mars在MGM沒有任何債務，並稱讚我們為與Bruno Mars的合作關係感到自豪，他是世界上最激動人心、最具活力的表演者之一。他的娛樂品牌吸引了來自全球各地的遊客，米高梅與火星雙方哥的合作關係源遠流長，相互尊重。
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Bruno Mars從2016年開始就持續有在拉斯維加斯駐唱演出，甚至還與賭場內的酒吧合作，負責規劃相關的現場表演。
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