網傳陸綜《歌手2024》參戰名單　Bruno Mars同日本神級偶像都有份

大陸綜藝《歌手2024》將於本周五登場，官方已正式官宣主持人名單，而網友更關注誰將登台唱歌，藝人名單傳出各種版本，包括林宥嘉、陶喆、楊丞琳、哈林（庾澄慶）等台灣熟知的歌手，甚至美國歌手Bruno Mars、日本女星後藤真希都在網傳名單內，當中早安少女組出身的後藤真希讓網友驚訝，認為她更適合去《浪姐》（乘風2024）。



後藤真希14歲正式加入早安少女組成為第三期成員，無論是跟隨團體、小分隊發歌，或是solo出輯，都擁有極佳成績，為日本當紅人氣偶像之一。她於2014年結婚，後生下一女一子，但2019年爆出外遇，形象大傷。

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不過後藤真希後轉慶祝出道25周年，轉當VTuber，引網友討論，而今網傳她成為陸綜《歌手 2024》首發選手，有網友相當期待，直讚「她唱跳實力完全可以」，但也有人對過過往日本參賽歌手，表示「日本的至少是平原綾香啊」、「歌手讓後藤真希來還不如倖田來未來…… 」、「不如美依禮芽來」，還有網友說：「後藤真希更適合浪姐啊」。

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