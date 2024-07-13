39歲天后相隔4年出碟搏盡性感　MV站著小便又用油槍插屁股尺度大

西洋流行天后Katy Perry的歌曲，在全球累積突破1150億串流收聽，她5月卸下主持7季的選秀節目《American Idol》評審職位，正式宣布將在9月29日推出睽違4年的新專輯《143》，首波新歌〈Woman's World〉搶先曝光，MV裡她大秀性感火辣身材，上架短短5小時就飆破百萬觀看，粉絲更激動表示：「女王回歸！流行音樂也要回來了！」



MV開頭，Katy Perry攜手女舞群在工地做粗工，更站著小便，畫面一轉，她換上白色比堅尼並搭上鋼鐵長腿，走到一半雙腿沒電，在加油站拿起油槍插進屁股內充電。

Katy Perry攜手女舞群在工地做粗工，更站著小便。（〈Woman's World〉MV截圖）

Katy Perry換上白色比堅尼並搭上鋼鐵長腿，走到一半雙腿沒電。（〈Woman's World〉MV截圖）

Katy Perry在加油站拿起油槍插進屁股內充電。（〈Woman's World〉MV截圖）

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另外，她搭乘美國網紅Trisha Paytas開的大型越野車，坐在副駕化妝的她，把妝化得歪七扭八，還輾過一輛房車，甚至衝進民宅內穿越玻璃，駕著手機和年輕人一起拍短影音跳舞，大製作場面讓粉絲驚豔，搞怪又幽默的劇情更是讓人目不轉睛。



談及〈Woman's World〉的創作背景，Katy Perry表示生下女兒Daisy後，對自己母親的尊敬昇華到另一個層次：「從小一路看著母親做著那些無形的工作，她是如何不用iPad還能夠養育3個孩子？天啊！」並稱讚女性以優雅美麗姿態創造、養育生命，在混亂中又不失冷靜，「她們為這個世界貢獻了好多，我希望其他女性聽到這首歌都能覺得被慶祝，也希望能和每個人內心中女性的那一面產生連結。」

Katy Perry表示生下女兒Daisy後，對自己母親的尊敬昇華到另一個層次。（IG@katyperry）

專輯取名作《143》除了有「我愛你」之意，也是她的天使數字。（IG@katyperry）

專輯取名作《143》除了有「我愛你」之意，也是她的天使數字。（IG@katyperry）

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專輯取名作《143》除了有「我愛你」之意，也是她的天使數字：「我創作了一張大膽無懼、熱情洋溢、慶祝性的流行舞曲音樂專輯，並以象徵愛的數字『143』作為貫穿其中的訊息。」她形容專輯將會是一場大型熱舞派對，歡迎所有人加入同樂。

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