丁噹香港演唱會｜苦等5年赴港開騷揭心聲　最掛住香港呢幾樣美食

「全民情歌天后」丁噹9月21日將帶著「當我們再一起」2024巡迴演唱會，前進香港麥花臣場館開唱，另外由「鼓鼓」呂思緯和蕭秉治組成的限定男團「GX」，接棒在9月22日同場地開唱，2組人馬將用音樂分享最新故事，走進香港歌迷身邊。



麥花臣場館與以往丁噹萬人大舞台不同，這樣的空間完美符合丁噹想與歌迷朋友們近距離互動的願望。此次除以full band演出配置，她準備豐富歌單，不僅帶來新作品的驚喜之外，多首經典K歌也加入巡演大合唱清單，讓歌迷朋友們來現場大合唱「一展歌喉」。

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時隔5年將到香港開場的丁噹，直喊：「真的超級無敵想念大家，也好想念道地的陳皮紅豆沙、龜苓膏、煲湯、南丫島、大嶼山等等的美食和風景。讓你們久等了！這些年你們應該又長大了！請再耐心等待一下，這次我有準備驚喜要送給你們，就讓我們9月盡情擁抱！9月見！Have Fun！」



GX的「大玩一票ALL YOU CAN PLAY」高雄演唱會大獲好評，各地歌迷敲碗，這次GX前往香港開唱，蕭秉治說：「這是我今年2月在香港街頭演出時許下的生日願望，很開心終於可以成真，當天一定會全力以赴的。」丁噹、GX香港演唱會門票已全面啟售。

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