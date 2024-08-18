42歲男星「靚仔形象盡毀」蓬頭垢面送外賣　好拍檔都認唔出係乜水

Netflix犯罪推理喜劇台劇《正港分局》由許光漢、王淨、馬念先、黃奇斌、Lulu黃路梓茵、林鶴軒、陳彥佐組成正港小隊領銜主演，並邀請「木曜4超玩」成員邰智源、KID林柏昇、謝坤達、溫妮、泱泱（吳泱潾）、阿部瑪利亞全員參演，以及歌手黃宣也首次跨界加入演出， 在曝光的正式預告中，公開邰智源飾演前中文補教名師並化身「成魔」，而最令人意外的是，謝坤達化身外型邋遢的外賣員，外型差異太大穰人完全認不出！



謝坤達顛覆過往帥氣形象首次以不修邊幅的形象現身，在劇中化身「瀏海好油外賣員」謝正達，同時也是茂木由美的瘋狂粉絲。謝坤達形容自己的角色是一個頭髮油膩、牙齒泛黃、滿臉雀斑、下巴厚道、笑容猥瑣的人。他直呼印象深刻的場次就是應援舞：「不僅要學跳應援舞，還要大聲喊口號，拍完那場戲我直接都沒聲音了！」為了詮釋應援場面，他透露自己看了很多「MEGA戰鬥哥」的影片，還特別去學應援舞蹈和口號，希望可以完美還原追星宅男形象。

【圖輯】對比極大！點圖放大看謝坤達蓬頭垢面送外賣的造型及更多IG靚相👇👇👇

+ 26

面對謝坤達反轉的形象，演出日本地下偶像的阿部瑪利亞坦言首次見到時完全認不出，以為是不認識的人：「不小心變得沒禮貌，但又覺得坤達哥演得太好了，真的太像宅男的樣子！想說我心中全台最帥的男人居然變成完全不吸引人的樣子，真的好厲害，我原先很擔心會沒辦法把他當成我的粉絲，結果完全沒有問題！」

【相關圖輯】盤點8位馬死落地行藝人 最多人轉型做保安有人送外賣做侍應（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

KID則詮釋阿部瑪利亞的經紀人林白生，表示自己很少演戲，這次的拍攝對他來說相當新鮮，平時喜愛看電影的他，拿到劇本時腦中會浮現一些電影人物的片段，也會想像如何呈現劇中的角色，更大讚拍攝過程導演都讓演員非常放鬆、給足信心，是非常開心一次合作。《正港分局》將於8月22日全球Netflix獨家上架。

延伸閱讀：

百萬網紅玩命挑戰「12天不睡覺」 粉絲嚇死報警、直播還被YT中斷

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】