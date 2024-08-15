35歲娛圈人妻結婚4年著比堅尼「露肚」小腹微凸 網民：懷孕了？
撰文：中天新聞網
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35歲台灣女星曾之喬2023年客串《地獄里長》後，便沒有再出演新的戲劇作品，近一年處於休息狀態；而她近日曬出比堅尼辣照，卻被眼利網民發現似乎小腹多了些肉，不禁詢問：「懷孕了？」
曾之喬13日睽違一個月在IG發文，開頭便詢問粉絲：「8月的大家好嗎？」並分享心理治療師阿德勒的名言「我有快樂的勇氣，也有悲傷的勇氣」，她則是說道「我愛著快樂的自己，也愛著悲傷的自己」，她也直言原先1日就想向粉絲分享，但拖到13日才發布。
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曾之喬更是附上一張超辣的照片，表明手機已經沒有美照庫存、懶得拍，只剩之前在希臘所拍攝的照片，可以看見她身穿橘黃色比堅尼，上半身為平口設計，中間還有蝴蝶結裝飾，她也戴著帽子及墨鏡，坐在休息區椅子擺拍，凹凸有致的好身材一覽無遺。
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不過，有眼利的網民發現，曾之喬小腹似乎胖了一圈，忍不住詢問：
「感覺好像懷孕了？」
「是不是有寶寶了？」
不過，曾之喬目前並沒有做出任何相關回應；而也有不少粉絲狂讚：
「太美了啦！」
「好久不見呀大美人」
「特別喜歡喬喬美照」
「喬喬真的是越來越美欸」
「喬喬不管幾號都依舊那麼漂亮」
「什麼時刻的妳我都喜歡」。
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