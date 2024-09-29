Linkin Park新主唱吐心聲！接替Chester壓力大　盼藉努力勝任位置

美國搖滾天團Linkin Park在主唱Chester Bennington離世7年後，宣布再度重組，新任主唱找來女搖滾歌手Emily Armstrong，日前在首爾舉辦亞洲連線記者會，Emily提到接替Chester壓力當然很大，「但我只能一直努力工作，證明我能勝任這個位置」。



搖滾天團「聯合公園」宣布正式回歸，新主唱將由Emily Armstrong壯擔任。

搖滾天團「聯合公園」宣布正式回歸，新主唱將由Emily Armstrong壯擔任。

Linkin Park宣布主唱Emily Armstrong、鼓手Colin Brittain加入，Mike Shinoda作為樂團總製作人、雙主唱之一，表示此次重組，絕不是要否定過去，「這是Linkin Park的全新旅程，當然我們從前的經歷非常偉大，我們非常喜歡那段回憶」，只是他認為在Emily出現之後，可以讓Linkin Park有不同的面貌。

Emily則開心表示，「我一直很驚訝能加入這樣一個傳奇樂團，每一天都充滿着驚喜」，並說認識Linkin Park的成員很久了，這次感覺有了新哥哥，「每天都懷着感恩的心情，非常期待今後的歌曲製作和演出」。

搖滾天團「聯合公園」宣布正式回歸，新主唱將由Emily Armstrong壯擔任。

Linkin Park私下這幾年一直有重組計劃，然則主導樂團的Mike Shinoda、吉他手布萊德達爾森都將這件事保密到家，「這個過程真的很難，竟然可以保密這麼久，這完全是個奇蹟」，布萊德開玩笑表示自己與Mike早在媽媽肚子裏就相識，彼此都很有默契，「有一次我們在Mike的家聚會，當時Emily講了一些很感人的話，讓我們赫然覺得『時候到了』，才會想要一起組樂團的想法」。

Mike笑說現在公布新成員，心態終於變得比較輕鬆，「我們公開這一切之後，真的如釋重負，接下來要一起巡演，不用擔心別人亂傳話」，將於明年展開巡迴演唱，此次接受亞洲媒體訪問，眾人也提到屆時一定會到亞洲各地開唱，與粉絲相見歡，「但是歌詞可能會需要改一下，畢竟有一些歌詞是『男孩』，而我們現在有女性成員」。

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