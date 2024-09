前挪威二人女子組合M2M由Marit Larsen與Marion Raven組成,並於90年代出道,以空靈的唱腔及獨特音樂風格火速在全球爆紅,其經典歌曲《Pretty Boy》、《The Day You Went Away》唱到街知巷聞,可惜M2M在2002年解散。不過相隔22年,兩人驚喜合體,同時宣布重組。

挪威二人女子組合M2M於90年代出道,以空靈的唱腔及獨特音樂風格火速在全球爆紅。(網上圖片)

其經典歌曲《Pretty Boy》、《The Day You Went Away》唱到街知巷聞。(網上圖片)

M2M近日開設了官方Instagram,於日前發布了重新演唱代表作《The Day You Went Away》的影片,並表示「Let’s give this story a better ending」,預告事隔22年後再次重組。有大批粉絲對於M2M重組感到新聞,更表示:「多美好的回憶」、「嘩 呢隊真係最早聽英文歌既啟蒙」、「M2M,好有回憶」、「啲小學雞回憶出哂嚟」、「回憶返曬黎」、「成世第一首入腦 青春英文歌」。