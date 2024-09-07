Linkin Park Chester身亡後7年加入女主音　樂團走過低潮11月出碟

美國搖滾天團Linkin Park曾創造無數搖滾經典，但在主音Chester Bennington於2017年身亡之後一切行程停擺，團員們也各自單飛發展事業，沒想到6日官方網站突然宣布Linkin Park正式回歸並會在2025年展開巡演，新任主音也確定是女搖滾歌手Emily Armstrong，並將於11月15日發行新專輯。



Linkin Park宣布重組，也發行全新單曲〈The Emptiness Machine〉，為新專輯《From Zero》暖身，其實在Chester Bennington離世之後，Linkin Park的一切活動就已停擺，如今不僅要發行新專輯，更會在明年發行一連串巡迴演唱，分別前往洛杉磯、紐約、倫敦以及首爾等城市開唱。

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Mike Shinoda身為Linkin Park昔日的雙主音之一， 同時也一直是樂團的音樂總製作人，曾在2018年發行專輯緬懷離世的多年好友Chester Bennington，而他也對這次的重新出發感到興奮：

我們對新舊團員、朋友、家人和粉絲都充滿了深深的感激之情，也為Linkin Park多年來的成就感到自豪

Mike Shinoda也稱讚新任主音Emily Armstrong、鼓手Colin Brittain：「我們與他們共事的時間越長，就越欣賞他們的才華。」

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