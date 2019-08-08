【容祖兒演唱會】頭場遇三罷及機件故障　英皇：可退款或睇特別場

容祖兒《PRETTY CRAZY》紅館演唱會首場於8月5日舉行，惟遇上因反修訂《逃犯條例》而衍生的「8.5罷工」，當天各區交通一度癱瘓，大部份公共交通工具只能提供有限度服務，或暫停服務，令歌迷未能如期到達現場欣賞演唱會。此外，當晚於表演期間時，因出現了機件故障而未能把完整的舞台特效和表演呈現給歌迷，Joey當時更為此邊唱邊啜泣，更承諾歌迷於原定休息日8月12日加開一場特別場，為他們重新表演一次完整的《PRETTY CRAZY》演唱會，而主辦單位英皇娛樂亦發出公告，宣布歌迷可自由選擇欣賞特別加開場次，或退票退款。

Joey頭場演唱會遇上「8.5三罷」。

以下為公告全文：

2019年8月12日《特別場次》特別安排

觀眾凡持有8月5日場次演唱會的 (i) 完整有效之入場門票正本（必須連同票根）；或 (ii) 已使用的入場門票正本(無須連同票根)，均可於2019年 8月12日 (星期一) 晚上8時15分 (“8月12日特別場次”)，來臨紅磡香港體育館，按照8月5日場次演唱會的入場門票原有座位入座，欣賞8月12日特別場次的演出；

或

2019年8月5日場次《退票退款》特別安排

未能前往觀看8月5日場次演唱會而持有未使用之完整有效入場門票正本（必須連同票根）之觀眾可選擇退票退款。為了方便持票人士辦理退票退款和減省排隊時間，主辦機構現提供以下退票退款方案：

持票人士可於演唱會官方網站https://drive.google.com/file/d/1XBfXS_34g9X4pr_Sf8-jDW8vQMGvj1kx/view下載「演唱會退票退款 — 郵寄辦理表格」(“辦理表格”)及受相關之條款約束，然後將 (i) 已經填妥及簽署之辦理表格；及 (ii) 完整有效之入場門票正本（必須連同票根）以掛號或快遞形式郵寄寄回主辦機構：

主辦機構地址: 英皇娛樂(香港)有限公司

香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心28樓

(演唱會部) ; 聯絡人: Ada Lam

郵寄辦理退票退款限期: 由2019年8月13日起至2019年8月26日止(以郵戳日期為準，逾期郵件恕不受理)。只接受掛號或快遞形式郵寄(不接受親身及郵件到付形式遞交) 。

郵資補貼：

主辦機構將支付每位成功辦理退款的持票人士郵資補貼(不論任何地區和退票數量)一律一次性HK$35元正。 無論任何購票方式，郵資補貼將存入持票人士指定的香港本地銀行有效港幣儲蓄或支票戶口 或 由填寫於表格上的持票人於辦公時間( 星期一至五，早上10時至下午6時，公眾假期除外)親臨香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心28樓收取退款現金。

請必須保存(i) 已填妥及簽署之辦理表格影印本/拍照檔、(ii)退回之門票正本(正反面) 影印本/拍照檔及(iii)掛號/快遞郵寄方式的存根，以作日後查詢之用。

退款安排:

退款將於2019年9月30日或之前經以下途徑退回成功辦理退款的持票人士:-

(i) 由填寫於表格上的持票人於辦公時間( 星期一至五，早上10時至下午6時，公眾假期除外)親臨香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心28樓收取退款現金(請提前聯絡Ada Lam (電話號碼: (852) 5985 7603) 以作安排); 或

(ii) 由主辦機構將退款存入於表格上填寫的指定銀行戶口，此戶口必須為香港本地持牌銀行有效港幣儲蓄或支票戶口。