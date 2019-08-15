【容祖兒演唱會】與Dear Jane合唱約定再合作　Joey搏盡撞瘀耳仔

容祖兒《PRETTY CRAZY》紅館演唱會已進步到一大半，十場以來的嘉賓環節都好評如潮，叫歌迷對於接下來的嘉賓名單都期待不已，昨晚在Joey介紹嘉賓出場前，都忍不住先嘉許自己：「今次大家都覺得我好有品味，揀啲嘉賓呢又靚仔啦、又靚女啦、又唱得喎！」才為歌迷介紹近年合作密切的Dear Jane出場，更以Jane式合唱了《不許你注定一人》和《習慣失戀》。

「朋友有好多種，有啲係一見如故，而Dear Jane同我就係一拍即合，第一次合作、由Howie幫我寫嘅《心之科學》就有好好嘅成績！」Joey更打趣問他：「你係唔係特登寫畀我㗎先？」靜默一秒後，Howie立即點頭回答：「係呀！其實我係想寫首女仔歌，咁我寫首女仔歌即係自己唔唱得啦，咁畀女仔唱，邊個唱最好？梗係畀Joey唱啦！」Joey聽到後立即歡呼：「點解Dear Jane咁紅咁識講嘢！」阿Tim便笑着說：「你係第一個話我哋識講嘢！」

Joey大讚Dear Jane識講嘢！

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後來，他們又分享過去合作趣事，當然少不了Joey請助手記下Dear Jane的開騷日期，主動請纓去做嘉賓，Joey更嫌棄阿Tim說得不清楚，親自解說一次：「第一次《心之科學》演出在澳門，我就請咗你哋做我演唱會嘅嘉賓，咁我哋做band her（rehearsal），當時就收到風你哋3月16號做騷，跟住我就話，見佢哋好似含住泡嘢又唔講喎，我就自己話『幫我3月16號mark個期啦，我要做佢哋嘉賓呀』。」Jackal便立刻解釋：「因為我哋band房少女仔上嚟呀嘛，突然之間你咁樣講一講，我哋都好緊張㗎嘛！」Joey回答：「你知唔知呢其實我都好少男仔朋友㗎，我身邊嘅人全部都係陰氣好重㗎！」Tim便邀請：「大家一齊玩啦！」Jackal也加入邀請：「不如唔好咁亂啦，即係有陣時就你做我哋嘉賓，依家又我哋做你嘉賓，不如我哋約定啦，嚟緊我哋再寫多首歌好唔好？」Joey隨即大聲說好：「係咪真㗎！既然第一次呢個《心之科學》咁好成績，不如我哋就開拓呢個教育系列呀！《心之科學》、《心之體育》…」就這樣約定好下次合作！

全晚演出都十分順利，原來Joey在日前演出時，不小心被人工智能mic stand反彈撞到耳仔，她也拍下受傷照片，於Instagram與歌迷討拍：「支人工智能mic stand真係越跳越起勁，尋晚返到屋企發現隻耳仔瘀咗，唔怪得知跳緊嗰陣覺得有一下痛痛地啦，好彩唔係冚親個咀咋，唔係就嚇親大家啦，繼續一切順利！」而好姊姊阿嬌也立刻留言叫她要小心：「耳仔多災多難，小心呀祖祖。」