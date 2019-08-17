【容祖兒演唱會】劉德華現身全場瘋狂　Joey摸天王面珠興奮嗌救命

容祖兒《Pretty Crazy》紅館騷驚喜一浪接一浪，每晚的嘉賓都「核彈級」震撼，如張學友、李克勤、古天樂、Dear Jane、TWINS、關智斌等，粒粒皆星。昨晚第十二場再次震撼樂迷，邀請到另一位天王——劉德華助陣。全場High爆之餘，Joey更變成「迷妹」，興奮說：「救命呀！好近呀！我想暈低！」

進入嘉賓環節，Joey先賣關子說：「今晚呢，呢個真係唔簡單，我稱不上同佢好好朋友，因為佢係我心目中係遙不可及！早超越了偶像，是我學習的傍樣！總之佢叫我行東我不會行南，佢叫我坐我不會企！今晚好榮幸邀請到佢上來我這個舞台，請大家以最熱烈掌聲，歡迎我今日的VIP！」 隨後音樂響起，Joey唱出劉德華的《謝謝你的愛》，全場為之瘋狂。華仔一上台，Joey立即飛撲上前，攬到實一實，然後面紅太叫： 「好近呀，救命呀！我想暈低！」華仔笑住回應，「我好少抱啲咁後生嘅細路女。」Joey問立刻變成迷妹問：「點解你咁靚仔？」華仔自信回應：「係天生㗎！好多時我同人講，唱歌跳舞可以勤力去練，但係靚仔真係冇得練。」Joey心心眼再問：「我可不可以摸你一下？」然後伸手摸華仔塊面，全場再次陷入瘋狂。

容祖兒紅館騷再有天王嘉賓助陣，昨晚邀論到劉德華上台，Joey更化身「迷妹」，興奮得要暈低。

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兩人於不同年代當紅，華仔問Joey：「點解會請我做嘉賓？你都唔係我個年代……」然後兩人回想起2004年一同得獎的事，華仔更笑謂：「記得！我好似帶住個女去攞獎一樣！」Joey繼續迷妹上身：「我想話你知，我第一次入紅館睇演唱會，就係睇你《夏日Fiesta演唱會》，同我個初戀一齊睇。」華仔說：「哦，當年我見到個嘴唇厚厚，同個男仔係到唔知做乜嗰個…… 」祖兒即答：「冇呀，當年冇打車輪架，最多拖下手仔咋。但係我一直覺得你首《開心馬騮》係唱比我聽架，因為我屬馬騮！」隨即清唱《開心馬騮》給華仔聽，場面惹笑。

華仔又談到自己的「小龍女」，相約Joey 2024年再一同得獎：「因為搞左個小龍女出嚟，所以2024年啦！再一齊拿獎，你唔使等我，我趕緊上來架啦！另外，我個女話，你來睇我演唱會，由頭跳到落尾冇停，你其實不止開18場，可以開夠28、38場！」最後兩人合唱經典作品《一起走過的日子》作結。