【容祖兒演唱會】謝霆鋒為撐場趕返香港　一句說話冧到Joey暈晒浪

容祖兒《Pretty Crazy》演唱會每晚都有重量級嘉賓，繼張學友與劉德華兩位天王助陣後，昨晚又有一位「Boss級人馬」現身，他就是謝霆鋒。兩人由細玩到大，霆鋒更是特意從外地趕返香港撐場，一句說話冧到Joey紅都面晒。

Joey介紹霆鋒出場時說：「如果張敬軒係靚仔，佢係超級靚仔！佢平時好Chok，但係其實有一顆溫柔的心，因為我見証過！」隨後唱出《玉蝴蝶》介紹對方出場，令台下陷入瘋狂，尖叫聲不絕。

及後兩人相擁，Joey說：「Hello 大佬！點解咁耐唔見你？你係咪係北京忙緊呀？」寒暄後補多句：「我以為你係北京過……你呢輪dry唔dry呀？」頓時令霆鋒尷尷尬尬，能夠令這位型佬流露羞澀的表情實在不簡單。

兩人老友鬼鬼，Joey突然問霆鋒呢排Dry唔Dry，搞到對方鬼咁尷尬。

霆鋒及後立刻轉話題：「記得你搵我個日你病緊，我真係聽唔到佢講乜，講咗三個唔知咩字。我就話，你唔好講野住，你要乜都得，唔緊要！」他續說：「其實大家都知唔止我一個，全行仲有好多人都會撐容祖兒，因為佢係一個抵撐嘅人！」Joey即刻冧到暈掩面：「好感動呀！ 謝霆鋒同我講講呢啲嘢！」

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霆鋒大讚Joey係抵撐嘅人，冧到對方紅都面晒。

不過輕鬆完一輪，霆鋒忽然一本正經，有說話跟紅館講：「我想同呢個空間講，紅館呢個空間呀！我入左紙兩年，一次又一次被推翻，再推我就唔開喇！」Joey聞言立刻打圓場：「鋒哥，千錯萬錯都係我嘅錯！唔好咁講，你知唔知我呢個騷都攞咗很耐期先有！無論等到邊一日，總之大家都會等你嘅，係咪？」最後兩人合唱《阿門》，又走到觀眾席握手，Joey對觀眾讚霆鋒：「係咪好靚仔？不老傳說呀！食咗防腐劑呀！」