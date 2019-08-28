四年內由參與變主理MV拍攝　五月天演唱會每個鏡頭都係靠佢哋！

從五月天《第二人生》專輯中的《歪腰》MV能找到8ID STUDIO的蛛絲馬跡，兩年以後，突然發現不少五月天Live版MV的導演一欄裏，十之八九都能看到他們的名字。從那時開始，8ID STUDIO便跟着五月天到處跑，今年《Just Rock It！2019「藍|BLUE」》鳥巢演唱會後，在阿信的YouTube專頁裏推出的《玫瑰少年》、與王俊凱合唱的《洋蔥》，和與鄧紫棋合唱的《盛夏光年》MV，均是出品自8ID STUDIO。在這之前，他們也是一步一腳印的紮下基本功，參與製作了多部紀錄片、婚攝片，卻在日前第二次跟着五月天踏上鳥巢舞台後，雲淡風輕的說：「紫棋說的對，相信吸引力法則，我們從小就一直在KTV唱五月天的歌，所以就能拍到五月天了（工三小）（編按：說甚麼鬼）。」

8ID STUDIO（又稱：8ID FILM STUDIO）於現在的核心成員大眼和小魏的大學末年組成，當時他們為了拍攝畢業作而組隊相識，8ID其實是代表着8個不同身份的人。早在當時，他們已經決定要建立屬於自己的品牌，畢業之日，便是創業之時。在拍攝畢業作品的同時，由於他們也持續在網路上發表側拍影片，成功的引起網民關注，更從第一屆華為部落客大賞中得獎，而畢業作品亦得到熱烈的迴響。

為了能讓自己的目標能以長遠的走下去，他們在延畢的一年裏，他們分別在其他製作公司工作，從工作中學習和得到經驗，就在那時參與拍攝黑人陳建洲和台啤的記錄片《態度》時，與黑人結緣，後來8ID STUDIO也有幫忙拍攝黑人的《Lovelife．Dora》的片段。

然而，在最初階段時看似還滿順利的進程，卻不代表能一步登天。在正式創業時，大眼和小魏在家人的全力支持下購入了一些基本設備，便開始邁向了他們的下一步。因為知名度不足的情況下，他們只能累積更多不同的作品，以電影起家的他們甚至接了與婚禮相關的影片，持繼的努力下讓他們的事業漸見起色，也陸續開始接拍了更多的MV作品，截至現在曾先後為五月天、陳綺貞、李宗盛、宇宙人、光良、八三夭及家家等歌手操刀，更是五月天MV的御用導演，已拍下《愛情的模樣feat.田馥甄》、《笨小孩feat.吳宗憲》、《頑固》（五月天Ｘ梁家輝）等。

五月天《人生無限公司》主題演唱會告一段落，8ID STUDIO的跟拍巡演旅程也跟着結束。（8ID STUDIO Facebook圖）