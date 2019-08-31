【陳奐仁演唱會】黎耀祥做嘉賓狂搞gag　Hanjin距完夢只差一步？

陳奐仁（Hanjin）《弘音教父》演唱會請到一個絕對意想不到的嘉賓——黎耀祥！「今次因為呢個騷我變咗做弘音教父啦，而今晚我請到嘅就係電視界嘅教父！」Hanjin介紹今晚的嘉賓出場黎，黎耀祥徐徐走出舞台，並向Hanjin及台下歌迷打招呼。 攝影：陳志嵐

Hanjin昨夜開騷，邀請了視帝級人馬黎耀祥擔任嘉賓。 (陳志嵐攝)

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黎耀祥不愧為老戲骨，相比起Hanjin能輕易以歌曲帶起全場氣氛，他則句句有梗：「你啱啱講電視界教父嚇親我呀！我即刻望下後面有冇人，點知就畀工作人員推咗出嚟！」Hanjin搞笑接話：「我都驚一驚呀，點解未有人出嚟！」二人謙虛地推搪彼此的讚美，Hanjin更難得地說出讓全場拍手又大笑的話：「啱啱嗰啲掌聲佢哋（歌迷）係畀你㗎，如果你除衫嘅話，佢哋一定叫得更加大聲！」黎耀祥便笑斥：「到底你哋邊個歌手開始除衫㗎！」Hanjin馬上把矛頭轉回對向黎耀祥：「係你哋電視人開始先㗎！」黎耀祥便滿頭問號，質疑Hanjin這句話的可信性，但很快便一臉正經的問Hanjin：「其實你搞一場音樂盛宴，點解要喺廚房捉個洗碗嘅人出嚟？」這句話一出後立即笑翻全場，不知道為甚麼，有黎耀祥帶着talking的Hanjin特別有梗：「乜你識洗碗㗎？」他便立刻自豪的說：「我仲識煮飯添！」

二人對答相當搞鬼。 (資料圖片)

原來二人相識於拍攝電視劇時，卻並非拍攝同一部劇集，Hanjin分享道：「當時佢喺隔離廠拍緊《大太監》，我見佢背緊稿啦，好驚訝佢都要背稿！然後睇下，原來有兩頁密密麻麻嘅字都係佢要講嘅台詞，佢又好好啦，有畀我去探佢班，當晚見到佢拍幾個cut真係好勁，要跪有跪、要咩有咩，我真係配服到五體投地！」說罷，黎耀祥立刻看着歌迷說：「睇嚟係你勁啲喎，幾年前啲戲你仲記得有咩shot！」二人笑鬧一番後，便把舞台交給黎耀祥，為歌迷帶來他拍攝的劇集主題曲《義海豪情》，而Hanjin亦把握時間去換衫，後來訪問時Hanjin也表示黎耀祥相當撐他，從加拿大結束工作回港後做馬上義不容辭來為他當嘉賓。

Hanjin在開騷前揚言會大跳韓國男團BTS的舞蹈，雖然最後未有如所說的表演，但仍分別在唱《你最美麗》、《愛的力量》及《Can you hear me》時，邀請到猛男和辣妹舞者共舞，最後亦有拉起身上白Tee，露出身上苦練多時的肌肉刺激歌迷，讓他們下半場不時大叫「除衫」！

Hanjin為著今次演唱會特意排練連場舞蹈，不經意地騷肌肉。 (陳志嵐攝)

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Hanjin曾接受《香港01》訪問時說，自己從小的目標是想成為一個Rock Star，卻奈何不那麼容易。在《弘音教父》演唱會中，他從自己最擅長的Jazz音樂開始，曲風慢慢變得搖滾，最後的《沒時間後悔》和《愛是懷疑》以燈光效果配合鼓的節奏聲，帶領着歌迷與他的互動，掀起演唱會最後一波高潮，歌迷無不站起來，高聲和Hanjin對唱，配合節奏搖晃着身體，還有左右擺動着螢火棒，而Hanjin則閉上眼睛全然享受着那刻歌迷因為他而歡呼，或合唱的聲音，而他在訪問中亦表示，在不久的將來會推出搖滾專輯，而今晚的cover只是他邁向Rock Star之路的第一步。