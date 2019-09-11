S.H.E出道曾被批「一片歌手」　成軍18年憑着呢個原因打破詛咒

S.H.E在2001年9月11日成軍，今天走到了第18個年頭，除了陪伴着不少歌迷的成長，三人之間真摯的姊妹情成就了華語樂壇女子組合的一段佳話。往日，在S.H.E的生日時，她們總會開演唱會與歌迷一同慶祝，或私下聚會。今年是她們離開華研老東家後的第一個生日，因為各自的工作安排，雖然未能與往年一般聚在一起慶生，但歌迷也絕不擔心，只因三人多年來所經歷的，已讓她們彼此感情親如家人，而Selina和Ella也各自發文為自己和歌迷送上祝福：「S.H.E生日快樂！」

三人聚在一起為Ella兒子勁寶慶祝生日。（Ella Instagram圖）

在團體中，一向身為團寵代表的Selina最感性，每每說到激動處都很容易被自己感動，今天就在Instagram寫下長文：「2001年9月11日，世界發生了大事，就是911恐怖攻擊事件。而同一天，我的世界也發生了大事，就是S.H.E的誕生。十八年過去了，我在今天前往911事件紀念館，天氣很好，陽光溫柔地灑在臉上，每個人都靜靜聽着水聲。愛與勇氣能戰勝一切恐懼。願世界和平！S.H.E生日快樂，我愛你們！」Selina爸爸（任爸）亦曾在綜藝節目中提及，當年的恐襲事件，把三個小女孩的出道發片消息全給蓋過去，也就覺得她們應該就不行了。

三人上一次同台為擔任金曲獎嘉賓。（Ella Instagram圖）

其實當年不只任爸覺得S.H.E的前景不明朗，在錄製綜藝節目時，三人亦曾直言，當時聽到很多聲音指她們是「一片歌手」，更覺得會紅不過三張專輯，可是她們憑着努力，還有在曲風上多作嘗試，以不斷製造新鮮感來帶給歌迷驚喜，慢慢奠定三人在台灣，以至在華語樂壇中不可取替的地位，也就這樣走過18年，她們也承諾會繼續走下去。

向來鬼馬、不按牌理出牌的Ella在Instagram的生日貼文中寫着：「S.H.E 18年生日快樂，最近網上有好多歌迷自製的搞笑經典MV，也有好多好多的祝福影片，我想說，你們的心意我們都收到了，謝謝你們祝我們生日快樂，期待花兒再在開好的一天！」更貼出多張三人滿載了青春回憶的舊照，並搞笑的標籤了「膠原蛋白滿滿的年紀」、「零修圖的年代」、「SHE18生日快樂」、「18歲的我們依然漂亮的要命」、「18歲的我們依然紅我要命還是還好」、「感謝大家一路相伴」和「我愛SHE你們呢」。

Hebe也在Facebook寫下：「儀式感有時或許很必要，而真正的信仰存在於生活的每一秒。來吧！讓我們隔空擁抱！SHE 18歲生日快樂！#愛在每一秒 #SHE是我的信仰 #感謝有你」雖然今年生日三人未能合體，但相信只要心在一起，S.H.E便會繼續在歌迷的支持下走得更遠。

三個性格截然不同的女孩，因緣際會下參加了《宇宙2000實力美少女爭霸戰》而組成了S.H.E。（Ella Instagram圖）

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聽最能代表S.H.E友情的3首歌，回顧她們走過的18年，為她們慶生！

1. 《老婆》

2. 《後來後來》

3. 《十七》