【叱咤樂壇】一文重溫！林家謙X陳蕾　文青對搖滾新火花

《Brand Yourself》音樂會昨晚在Music Zone舉行，Dusty Bottle及Kiri T帶觀眾Chill完之後，到陳蕾及林家謙出場，文青與搖滾兩個風格撞擊出新火花。林家謙唱《下一位前度》時感觸落淚，陳蕾在旁為他打氣：「大家畀啲掌聲佢啦！醜死怪呀！」 攝影：葉志明

《Brand Yourself》音樂會下半部份有林家謙與陳蕾，兩位同為唱作人，但作品帶出截然不同的力量。林家謙是作曲人出身，今次以歌手姿態站在台上，表現一樣游刃有餘。他先唱出寫給張敬軒的《潛水》，及寫給林宥嘉的《壞與更壞》，然後連唱艾怡良的《Forever Young》及自己的《下一位前度》，他唱到一半時感觸落淚，台下觀眾報以掌聲支持。陳蕾亦上台為他打氣：「大家畀啲掌聲佢啦！醜死怪呀！」氣氛相當感人。

林家謙唱出《潛水》及《壞與更壞》兩首為別人創作的大熱作品，全場氣氛高漲。 (葉志明攝)

到陳蕾出場時，先以一曲輕快的《Run Away》帶大家進入狀態，及後進入搖滾模式唱出《妖治時代》、《慌》及未曝光新歌《熒光》。加入華納後的豹哥表現比以往更放，演出非常有張力，不論是穿透的高音，或是帶點嘶吼的重型唱法一樣駕馭得到，將全場氣氛推至高峰。

騷後接受訪問時，問到林家謙選擇唱《潛水》，是否回應軒仔早前「首歌唔係人唱」的言論？他表示：「又唔係回應嘅，但係我想揀一首聽眾同我自己印象深刻嘅歌。同埋覺得Live好玩，同埋平時我當練歌都係唱呢首歌，因為佢最可以練到所謂真假音嘅連接。」他又提到，因為軒仔的音域夠廣，所以為他作曲時沒有太大考慮旋律的難度，笑言：「Sorry，我真係有心冇考慮歌手感受，哈哈！同埋軒仔個range本身都高，所以我就放膽去寫！」另外問到，何事令他唱《下一位前度》時感觸落淚？他表示《Forever Young》和《下一位前度》有化學作用：「《Forevr Young》『二十年後 還是一樣輕狂一樣不枉』同《下一位前度》『不哭了 不想了 不想就這麼沒事』呢兩句加埋好觸動到我，我綵排嗰陣都唔敢好認真唱，到live時候毫無顧慮去唱所以有呢個情緒。」