【謝安琪演唱會】主題曲《773312》科幻味濃　浦銘心變機械人？

還有不足一星期，謝安琪《kay isn’t me. Live 2019》便在紅館舉行演出，今日終於釋出是次的演唱會主題曲《773312》，一串意味不明的數字歌名，加上一張「機械人版謝安琪」的Poster，令歌曲更顯神秘。自Kay簽約幻國娛樂，所推出的作品皆以虛構角色浦銘心作出發點，今次突然一轉風格，以機械形象示人，又是否暗示董折浦銘心的故事差不多告一段落，新身份新故事將承接新歌新專輯的主題？

今日謝安琪推出新歌《773312》，作為演唱會主題曲，到底一連串數字隱藏什麼意思？ (網絡圖片)

要先稍稍劇透的是，其實《773312》這首主題曲，跟今次演唱會最大的命題並沒有直接的關係，反而是一種延伸。在演唱會正式面世前，「01眾樂迷」曾接觸過Kay，稍稍了解過今次演唱會的內容，Kay透露：「今次演唱會最希望表達的，是生命的殘缺。」而詳細的內容，「01眾樂迷」亦將於演唱會前另撰文詳述。

回到本文的重點，《773312》的宣傳海報裡，我們可見謝安琪的形象變成了一個機械人，甚至有點像是《未來戰士》中，阿諾‧舒華辛力加那種硬派造型，這個「Kay型機械人」放置於荒無的背景中，更透露出陣陣「Cyberpunk」的味道，其實背景的設定，也是一個近未來的香港。故事中，身為人工智能的Kay，也會再次與Juno有一段浪漫情節，不過到底與董折浦銘心的故事線怎樣連上關係，大家便要拭目以待。

看看謝安琪的新造型，的確充滿cyberpunk的科幻感。 (網絡圖片)

除了海報外，Kay亦在個人專頁上發佈歌詞，不過歌曲暫時只能在KKBOX上優先試聽。今次作品由Kiri T作曲、周耀輝填詞、蔡德才編曲、Juno與蔡德才共同監製。編曲上，Kay放下了以往的較大路的抒情歌做法，反而更大膽的採用了不少電子音效，甚至連Kay的聲音也經過合成器處理，變得更「去人化」。

歌詞當中，其實也隱藏了不少密碼，包括一句「活著活像浦銘心」，是因為歌曲中的角色亦有聽過「浦銘心」的音樂作品，並從她的故事中理解愛為何物。另外，歌詞亦有不少數字的出現，包括18、13、34等，心水清的樂迷大概會知道，這些數字跟「董浦系列」裡的歌曲有關，不過似乎系列中仍未出現董折浦銘心13歲的故事線，難道又跟即將推出的作品有關？希望在演唱會裡能得出答案。