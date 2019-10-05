【謝安琪演唱會】貼地港女Playlist　《愁人節》點止苦情歌咁簡單

謝安琪（Kay）將於下星期舉行《kay isn’t me.》演唱會，雖然未知歌單如何安排，但溫定書入場就萬無一失。謝安琪歌曲題材作品題廣泛，當中亦不乏玩味之作，樂迷聽得過癮之餘，往往會聯想到社會百態，那種貼地寫實正是可愛之處。立刻拉下去，看看謝安琪的貼地「港女Playlist」。

1.《港女的幸福星期日》

話明是「港女Playlist」，當然要選擇一首開宗明義的港女作品。《港女的幸福星期日》的重點就是悠閒，吃下午茶、唱K行街、煲劇扮靚是很多人的生活日常，「凡事志在興起 平淡卻是最美」一句非常點題。雖然平淡是最美，但今時今日只懂娛樂消費的話，實在太「平行時空」。適時輕鬆是需要的，但不要讓自己離地。

2.《我愛茶餐廳》

承接《港女的幸福星期日》的「在茶餐廳西多送麥皮」，《我愛茶餐廳》亦唱出不少女生的心聲。近年「女漢子」、「麻甩系」湧現，不少女生「食tea」捨棄了精緻的糕點，轉投茶記常餐，喜歡那份爽快。不過歌詞中「聽聽師傅講社會險奸 都可得益千萬」一句今天未必適用，現在想食茶記都要慎選，不求聽完偉論有錢袋落袋，但求餐飯唔會「食到背脊骨落」已經執到。

3.《菲情歌》

詐聽之下，《菲情歌》如市面的情歌沒兩樣，歌詞都是寫思念情人的感受，分隔兩地未能相擁入睡，等等畫面令人聯想到「Long D」；實際上歌詞是講述外籍傭工在港工作離鄉別井的實況。聽情歌時，不少人都會「對號入座」把自己想成主角，但要小心「入錯位」。即使入錯位也無大礙，了解過歌曲背後的意思，不妨關心身邊的外傭姐姐。

4.《姿色份子》

維持美貌被不少女生視為「終身職業」，日常化妝，到定期做treatment，甚至有人會微整形，追求V面大眼，務求跟上「普世標準」。但人人都跟隨所謂的「標準」，衍生出一大堆「網紅樣」，失去自己的獨特性。正所謂「相由心生」，養成獨立思考，對自己有自信，不用隨波逐流也能活出自己的「美」。

5.《愁人節》

「街裏愛人一對對 互送鮮花千杯不醉」每逢大時大節，單身男女都會唱這一句，《愁人節》就是如此入腦的一首歌。事關歌詞中的冷清、孤獨的感覺強烈單身的巴絲打也會覺得歌詞在寫自己。但仔細咀嚼過後，你會發現歌曲是在社會上朝不保晚的弱勢社群，「世界哪有節日可嘉許 舒災解困萬歲」正中他們的心聲。