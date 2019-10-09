【謝安琪演唱會】含劇透！ 開場竟然唔係自己歌？童年浦銘心登場

事隔3年，謝安琪重踏紅館舞台，《kay...isn't me. Live 2019》今夜在紅館舉行首場演出。就如「01眾樂迷」先前亦曾提及，今次演出脫離以往紅館騷框框，所以進場第一件事便看到全木地板的舞台，劇場感更濃。

今次《kay isn't me. Live 2019》地板及背景皆以全木製作，高成本之餘亦具劇場感。 (梁碧玲攝)

甫出場，謝安琪躲在布幕後，未見其人先聽其聲，先以一首《畸》打開序幕，呼應出《kay...isn't me.》的主題。其實這首作品並不是謝安琪的自家作，而是翻唱了Juno的舊作，一般演唱會開場曲其實也不會起用翻唱作品，不過Kay曾解釋:「其實呢隻歌冇派台，我本身都冇足夠信心去揀呢首作品去做開場，不過就連Juno都好推薦呢首作品去做第一首歌。因為我好想透過呢首歌去講，每個人都會有一個畸形嘅角落係連自己都接受唔到，而歌手都係人，歌手都同樣會有呢個好想收埋嘅空間，亦為《kay isn't me》點題，大家認識嘅謝安琪，未必係最完整嘅謝安琪。」

第一首歌唱《畸》，Kay躲在純白布幕後，只看見她身影。 (梁碧玲攝)

緊接《畸》後，布幕升起，Kay全身素白長裙，整個人鑲嵌在畫框內，再唱出《囍帖街》及《鍾無艷》，不過經重新編曲，有種實驗音樂的意味在內，畢竟今次演唱會找來人山人海梁基爵負責音樂部份，發揮空間更大。

唱出《囍帖街》及《鍾無艷》時，Kay的整個人嵌在畫框內，相當特別。 (梁碧玲攝)

第一部份完結，舞台上播出影片，謝安琪麥浚龍分別坐在長餐桌的左右兩旁，代入了浦銘心及董折的角色，突然浦銘心冷不防走到董折身旁把他慢慢刺死。畫面褪去，謝安琪以浦銘心的角色登場，坐在打字機旁寫小說並唱出《人妻的偽術》，原來剛才的影是她腦海中的幻想。不過最讓人心寒的是，她一直在打字機重複寫上同一句說話，似是向驚悚電影《閃靈》的經典場面致敬。

由浴室到睡房的場景切換，十足舞台劇的做法。 (梁碧玲攝)

隨後浦銘心又慢慢步向另一房間，在浴缸旁唱畢整首《一個女人和浴室》和《沐春風》。場景像舞台劇般再切換，依傍在一張爛掉的床上，唱出《賴床》、《初開》、《藝妓回憶錄》及《呻吟》。一系列作品也是以情慾作主題，描述了浦銘心的內心。

一系列作品也是以情慾作主題，描述了浦銘心的內心。 (梁碧玲攝)

劇情一轉，舞台又播出影片，一個小女孩在荒蕪的房間中玩玩具，不過她玩具的方式卻是把一件件玩具拆解，最後更對著鏡頭說:「我叫浦銘心。」這部份的歌單讓樂迷進一步了解浦銘心的成長歷程，包括《成魔之路》、《亥時出世》、《惡搞之物》及《雌雄同體》。