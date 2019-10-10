【謝安琪演唱會】兩首舊作表心跡？　不需言語已令樂迷歡呼拍掌

昨夜《kay...isn't me. Live》在紅館完成首晚演出，謝安琪以歌曲敘事，演唱會的包裝下，補完了浦銘心的一段故事線。

《kay...isn't me. Live 2019》為浦銘心補完不少故事線。 (梁碧玲攝)

劇情在童年浦銘心後，接落浦銘心的成長地，坪石邨。這是整晚演出最甜蜜的一段，講述浦銘心遇上董折後，仿似跳出了密集公屋天空下的框框般，小鹿亂撞。Kay唱出Nat King Cole的《When I Fall in Love》、新歌《生命如胚胎蹦跳無聲》、《一》、《You're in Love》。最特別的是兩首英文翻唱歌後，分別加上迪士尼主題曲和《天空之城》主題曲的純音樂作結，向兩大動畫公司致敬。

整個樂團奏出《天空之城》主題曲，聽得令人有種莫名的感動。 (梁碧玲攝)

與董折的感情線完結，下一部份又接入浦銘心與藍定凌的故事。影片中，古天樂飾演的藍定凌以財經報導員的身份現身，報導著港股跌至97後另一次低谷的財經新聞，雖然背景是設定在雷曼兄弟倒閉的年份，不過對白放在今時今日卻相當諷刺，更有部份在場樂迷大叫:「攬炒。」

影片完結後，Kay又唱出新歌《我在陽台上看你》、《其實寂寞》、《偷情的禮儀》。唱到《(一個男人)一個女人和浴室》時，Kay再次步入浴室，不過今次浴室有兩個，另一個浴室出現了藍定凌(古天樂)的身影。他出現的方式很特別，因為浴室內並非古天樂本人，而是利用Hologram技術的立體投影，雖然是投射出來的幻象，不過一樣有演戲成份，更合唱出整曲。

古天樂飾演的藍定凌「驚喜現身」在浴室內，大概沒人想到登場方法這樣新穎。 (梁碧玲攝)

浦銘心的故事線完結，接下來謝安琪的兩首歌，令忠實樂迷心中一陣激動。曾被賦上「民主女神」的稱號，今次謝安琪選來二首令人反思的本土舊作《你們的幸福》及《獨家村》，全場打開手機燈，在歌曲唱畢後全場拍掌，而這兩首作品，又是否代表了謝安琪的心跡?

唱出兩首本土舊作，深信不少樂迷也有種，終於等到了的感覺。 (梁碧玲攝)

及後Kay再唱出《年度之歌》，這時候舞台突然升起了等腰高的人造草，像身處田園當中，靈感出自電影《復仇者之死》的場景，然後唱出麥浚龍的《彳亍》作結。謝安琪走到台前謝幕，本以為這已是完滿落幕，不過就像電影現時流行片尾彩蛋，今次演唱會同樣有「彩蛋」，布幕上投射出影片，Kay再現身唱出演唱會主題曲《773312》，從影片中亦得悉更多關於這首歌的故事資訊，不過到底是講什麼?這裡先賣個關子。

台上的人造草，靈感出自《復仇者之死》。 (梁碧玲攝)