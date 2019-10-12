【謝安琪演唱會】耗資二千萬處理台燈聲　用行動顛覆傳統觀賞體驗

謝安琪《kay…isn’t me. Live 2019》紅館騷一反傳統演唱會慣例，有「四不做」：不Encore、不說話、不請嘉賓、不用Dancer，以一人之力完成兩小時的演出，帶觀眾走進浦銘心的世界。今次演唱會的形式如電影一樣或舞台劇，完全透過音樂、影像、裝置去呈現故事，是一個著重藝術性的體驗。為了讓觀眾有更好的視聽體驗，今次演唱會光是台、燈、聲已耗資2000萬，可見謝安琪、Juno與製作團隊的誠意。

製作團隊耗資2000萬處理台燈聲，為了讓觀眾享受到有別於傳統演唱會的視聽體驗。

謝安琪與麥浚龍一向對藝術要求高，而Kay本身亦曾為紅館座上客，綜合以往自己的觀賞體驗後，所以決定引入國際頂級的音響系統KSL System。KSL System可以令全場音色有均勻的響應，而且貼近調音師希望呈現出的效果，務求令身處不同位置的觀眾都可以原汁原味地欣賞。此外，國際天團Muse、英國大型戶外音樂節Glastonbury都選用KSL System，謝安琪更是首個運用此系統開騷的香港歌手。所以觀眾入場觀眾賞時，除了留意Kay的聲線外，還可以留心樂手的彈奏，樂器強弱分佈的處理。

d&b所研發的ArrayProcessing(AP)為目前最尖端的 Line Array 線陣列系統控制技術，可以實現線陣列的全場音色一致，有效把聲壓能量大的區域，重新分配給聲壓小或需要提升的區域，同時把頻率前後聲場不均勻作出調整, 前後實現全場聲壓和音色完全一致均勻的目標。

謝安琪演唱會還有更多精心設計的地方，點擊圖片大欣賞。