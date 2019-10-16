【Sulli雪莉逝世】崔子發文悼念前女友：要送走你很傷心，很想你

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韓國前女團f(x)成員雪莉（Sulli；本名崔真理）周一（14日）被發現於寓所內吊頸倒斃，終年25歲。與雪莉拍過三年拖的39歲Dynamic Duo成員崔子在她出事後的第三天，在社交網站發文悼念前女友，更喊話說「很想你」。

39歲Dynamic Duo成員崔子與雪莉拍過三年拖。（Instagram圖片）

雪莉生前喜愛畫畫，崔子今日（16日）在Instagram上傳一張疑似出自她手筆的畫作，並寫道：「我們一起度過了彼此人生中最美好的時刻， 雖然要很傷心地送走你，但我會將我們的那些回憶珍藏到我閉上眼睛的那天為止，很想你。」

崔子今日（16日）在Instagram上傳一張疑似出自雪莉手筆的畫作。（Instagram：@choiza11）

崔子發文悼念雪莉，「我們一起度過了彼此人生中最美好的時刻， 雖然要很傷心地送走你，但我會將我們的那些回憶珍藏到我閉上眼睛的那天為止，很想你。」（Instagram：@choiza11）

雪莉與年長14年的崔子於2013年傳出緋聞，於2014年承認戀愛。雖然二人的戀情不被大眾看好，不過他們依然愛得纏綿，更經常在社交網站大放閃光彈。崔子過去曾在綜藝節目上表示，自己對雪莉一見鍾情：「第一次看着她就覺得她很漂亮。」然而這段戀情只維持了三年多，二人於2017年分手。

崔子過去曾在綜藝節目表示，自己對雪莉一見鍾情。（網上圖片）

點擊回顧雪莉與崔子相愛的瞬間：

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