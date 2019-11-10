盤點10大韓國經典女團　第5成員自殺粉絲爆喊　冠軍係韓迷至愛

你喜歡的歌手以及歌曲種類有哪些呢？台灣可以說是音樂文化的大熔爐，不管是電音、搖滾還是抒情，來自世界各地的音樂都能在台灣佔有一席之地，而說到征服國人耳朵的曲風，近年來席捲全球的K-POP一定榜上有名，就算你不迷韓團，走在街頭你也一定聽過他們的歌！

不過天下沒有不散的筵席，紅極一時的團體也可能因為有其他考量而面臨改變，DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》找出七八年級最熟悉的二、三代女團，無論是有人退團、有人解約、有人解散、有人逝去...都帶來一陣傷感，讓我們一起重新回味這些動人的滿滿記憶吧！

【第十名：Wonder Girls】

Wonder Girls以一首〈NOBODY〉在台灣刮起一陣韓流旋風，還在全球帶起一陣模仿風潮，要說她們是K-POP勢力崛起的功臣之一也不為過！不過Wonder Girls在成立十週年的2017年宣布解散，讓不少粉絲們都含淚跟著青春回憶說再見。

【第九名：Girl’s Day】

2013年以〈期待〉的招牌吊帶舞打響名號的Girl’s Day，許多平台上都可以看見模仿的熱潮，出道熬了4年才爆紅的她們歌唱實力不容小覷，隔年再以〈Something〉拿下不少音樂獎項，粉絲數量也暴漲；可惜的是，在那之後Girl’s Day的活動就開始變少，現今所有成員也都合約到期不打算續約，但團體仍沒有解散。

點圖看第8至第1位韓國經典女團▼▼▼

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年11月02日至2019年11月01日，共兩年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『韓國女團』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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