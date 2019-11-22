【全民造星II】Tank同和味隆魔音夾擊　Gin Lee激到變Mean Lee？

正所謂「Dancer唱歌註定坎坷」，昨日播出的《全民造星II》集合了兩大「魔音」——Tank與和味隆，雖然他們舞藝高超，但唱功方面仍有待改善。本集焦點邀請到Gin Lee擔任歌唱導師，面對「魔音雲集」的場面，令Gin Lee都變Mean Lee，片頭說了一句：「都冇準備好，好似玩咁樣！」

昨日播出的《全民造星II》魔音雲集，一路聽綵排一路尷尬笑。(節目截圖)

起初所有參賽者都不知道Gin Lee在場，但其實Gin Lee一直在暗暗觀察，但有些細節實在讓Gin Lee擰晒頭：「唔好向住咪咳……唔好拍咪……好難捱嘅四分鐘……」，就連在旁的花姐都睇到縐晒眉。Tank在唱《到此為止》時，Gin Lee繼續擰頭：「永遠都去唔到嗰個音，一係低(咗)啲、一係低(咗)啲。」但留意返，Gin Lee變Mean Lee不無道理，事關她看得出有些參賽者毫無準備，輕視了唱歌這回事，所以她說：「我睇晒大家嘅排練，有啲人我係好嬲，有幾下feel到浪費緊全部工作人員嘅時間，同埋觀眾點解要打開電視睇未準備好嘅人？」

面對唔認真嘅參賽者，Gin Lee語重深長咁同大家講心態好緊要。(節目截圖)

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排練期間參賽者「和味隆」更壓力爆煲爆喊，他認為自己在做未準備好的事，但Gin Lee慶幸他有爆發出來，她說：「就算我出道行10年，有時候我都會覺得自己好渣，呢個係一個過程。我唔會叫你唔好喊，但你要知道下一步點做，你可以選擇繼續喊，日日喊，但你唔會進步；定係你知道自己唔夠好，依家有機會去學，令自己進步。」她又提到：「每人嘅堅定同堅強，係嚟自無數次失敗同掙扎！」

兩大魔音同框！(節目截圖)

《01眾樂迷》就昨晚節目問及Gin Lee，到底當時參賽者哪些細節讓她不滿？她表示：「令我最嬲嘅係，唔重視自己每一個機會，作為一個表演者，應該保持一個應有的態度，去令人哋值得關注你自己。」另外，有哪位參賽者「最聽教」，又有邊個「最有慧根」進步好多？她說：「之後我發現佢哋全部都好願意去學，知道自己有不足，全部都好聽教，所以我會同佢哋講好多嘢希望幫到佢哋。Ian、Jeremy水準比較出色。」至於和味隆爆喊，然後她語重深長地鼓勵他，原來是來自身經驗：「我覺得喊唔緊要人總會有情緒，我都會遇過一啲時候自我感覺非常差，係我自己嘅經驗之談。」