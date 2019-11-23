【多圖】邱鋒澤新歌《預言家》MV女角荳荳　氣質美女隱藏頂級身形

台灣綜藝節目《娛樂百分百》的單元《凹嗚狼人殺》，捧紅了兩位高端玩家陳零九及邱鋒澤，並且創作出相關歌曲《天黑請閉眼》及《天亮請睜眼》，而MV中的女角，不但有份玩《狼人殺》遊戲，亦因為歌曲爆紅而人氣高企，近日邱鋒澤再創作出新歌《預言家》，今次再有一位鋒女郎成為追捧對象。

邱鋒澤新歌《預言家》，由《狼人殺》高玩荳荳擔當女主角。（Youtube影片截圖）

荳荳不但是氣質美女，原來身形也相當不俗。（荳荳IG圖片）

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荳荳高清靚相：

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《狼人殺》女高玩之中，梁以辰必定佔一席位，顏值爆燈之外，她的分析亦十分獨到，還被稱作「嗆紅小辣椒」，而陳零九和邱鋒澤的《天亮請睜眼》就由她來當女主角，兩男由CP變成一起追求梁以辰，過程還十分搞笑。另一位多次跟邱鋒澤合作的吳心緹，曾有《如果我是你》及《你不用知道》，二人還傳出過緋聞，吳心緹除了有份玩《狼人殺》外，在《天黑請閉眼》也有份登場。至於邱鋒澤的新歌《預言家》，就由另一位《狼人殺》女高玩荳荳擔當女主角，斯文氣質造型，淡黃色長裙，令荳荳有不少粉絲支持，以下是三位美女高玩的高清靚相，看看哪一位是大家的心水之選。

《天亮請睜眼》由梁以辰擔當MV女主角。（Youtube影片截圖）

梁以辰纖瘦身材，迷倒一班宅男。（梁以辰IG圖片）

梁以辰高清靚相：

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吳心緹有份演出《天黑請閉眼》MV。（Youtube影片截圖）

吳心緹百分百是小清新美女。（吳心緹IG圖片）

吳心緹高清靚相：