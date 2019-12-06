周杰倫爆陳奕迅五月天入紙小巨蛋同遭拒　IG呻：這巨蛋留着幹嘛呢

上月傳出「周董」周杰倫、陳奕迅均向台北小巨蛋作明年的演出申請，卻遭台北市文化局檔期審議委員會駁回，甚至連候補名額也不給，讓周董全新《嘉年華》巡演無法唱回家鄉，他稍早於IG嗆聲二連發，「你這巨蛋留着幹嘛呢」，似乎相當勞氣。

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據悉，許多粉絲不斷傳訊息為周董抱不平，並建議他可以改找其他的開唱地點，一開始周董心情還算平和，寫道「別緊張，哥根本沒在理小巨蛋」、「小巨蛋不給唱，其實台灣還有很多地方能唱，比如...大巨蛋」，幽默安慰粉絲。然而時隔4小時，周董卻突然霸氣開嗆，句句講中苦等演唱會粉絲的心聲！

哥要回老家唱，還需要你小巨蛋同意嗎？這麼多鐵粉你裝的下嗎？小巨蛋連E神都不給、連五月天都不給，你這巨蛋留着幹嘛呢？ 周杰倫

IG限時動態只能保留24小時，周董於是截圖po上自己的IG主頁，寫道：「哥說實在IG從不po不愉快的事，這個反正過一陣就刪了，哈哈。」看到粉絲回覆「小巨蛋不如改名小氣蛋」，周董回覆噴笑的表情符號，他也透露其實這新聞很久了，「只是不嗆一下不是我」、「不生氣，只是鬧脾氣」。

對於周董的po文，所屬杰威爾音樂總經理楊峻榮說：「其實生氣的是我，杰倫是在鬧脾氣。我們申請了明年8月及備案12月兩個檔期都沒申請到，連候補也不給！沒關係，我們再努力去找其他適合的場地。」也表示有確定的時間地點會再公布給大家知道。

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