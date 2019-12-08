獅子LION出新碟《美麗、醜與我》　蕭敬騰懷念叔叔寫歌《蕭志達》

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由蕭敬騰向唱片公司堅持成立的「獅子LION」在日前推出第二張原創專輯《美麗、醜與我》，代表着每個人共存的人性，而這張專輯裏也埋藏了團員們更深刻的感情。在這張新專輯中，蕭敬騰為了紀念已離世的牧師叔叔蕭志達，特別寫了一首與叔叔同名的歌曲，並親自執導MV，對於在拍攝期間多次激動痛哭，老蕭表示：「我很投入，因為我就是在跟他說話，然後我也覺得他在聽，我很想他！」

點擊即聽老蕭為紀念叔叔寫的《蕭志達》

《蕭志達》為蕭敬騰為紀念過世叔叔而寫的歌曲。（Facebook@獅子LION）

老蕭十分尊敬他的叔叔，在接受台灣媒體《完全娛樂》訪問時，剖白了對叔叔的愛：「我叔叔在家有很重要的地位，所以當今年1月他離開我們的時候，我們非常難過，非常想念他，我也因為他離開寫了這個歌。」蕭志達生前為一位牧師，替上帝工作了四十多年，故此MV場景也與之有關：「基本上整個架構都是希望貼近真實，包括整個教堂的氣氛、我叔叔以前教堂的狀態、房間、一些環境大小。」所有置景都讓老蕭感覺回到過去叔叔的家，讓在拍攝時完全進入狀態，更多次落淚痛哭，讓團員們都表示感受很深：「我們也可能都曾經有一些長輩有離開我們，那我們都會有一些聯想，其實當下的感受也是滿深刻。」

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