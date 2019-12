《舊年聖誕好戀嚟》冬日氣氛滿瀉　林奕匡翻唱《Last Christmas》

今年聖誕電視《舊年聖誕好戀嚟》才剛上映,林奕匡已迅速入場欣賞,看完之後看來十分喜歡電視所選用的音樂:「昨晚看了Last Christmas的電影,整個電影都用了George Michael的歌做電影音樂,今日想唱個Cover給大家!」他翻唱的便是與電影同名歌曲《Last Christmas》。

相信很多80後、90後,甚至00後都有聽過這樣歌,而當中最耳熟能詳的絕對是由美國天后Taylor Swift主唱的一個版本。Taylor重新編曲《Last Chritmas》並收錄於《The Taylor Swift Holiday Collection》中,歌曲充滿她獨有的鄉村搖滾風格,而且除了冬日氣氛外,而有濃濃的甜蜜感覺。

點擊即聽Taylor Swift版本!

至今Taylor版本的《Last Christmas》仍是聖誕節熱播歌曲。你有聽過Taylor版本的《Last Christmas》嗎?(Instagram@Taylor Swift)

同樣是較年輕的翻唱版本由吉列合唱團(Glee)主唱,歌曲如劇集一樣充滿青春活動,而且聽着亦很有聖誕派對的感覺,既熱鬧又溫暖。除此之外,他們還有唱了多首聖誕節日歌曲,如《All I Want For Christmas Is You》等。

點擊即聽Glee版本!

Glee亦有翻唱過《Last Christmas》!(IMDb@Glee)

迪士尼頻道原創電影《歌舞青春》系列(High School Musical)的第二女主角Ashley Tisdale,她主演性格特別和出眾的Sharpay Evans,和Lucas Grabeel主演的Ryan Evans為兩姊弟。當時主角們每個都是唱得之人,就電影的內容推出了多首青春校園的歌曲,無論電影或歌曲都風靡一時。而Ashley亦曾翻唱這首《Last Christmas》,你又聽過未呢?

點擊即聽Ashley Tisdale版本!

《歌舞青春》系列電影是不少90後的年輕回憶。(影片截圖)

聽了這麼多翻唱版本,當然要聽聽原唱!英國樂隊Wham!在1984年推出了《Last Christmas》,因為歌曲的旋律、歌詞的節日氣氛十分濃厚,所以成為多年來聖誕歌單中的經典曲目。不過,在2010年有一保加利亞廣告主司主辦了「歷來最煩聖誕歌」比較,《Last Christmas》高票當選,而Glee亦有翻唱過的《All I Want For Christmas Is You》更屈居第二。

點擊即聽原唱Wham!版本!