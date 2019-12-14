王若琳新碟挑戰「三聲道」兼翻唱鄧麗君、翁倩玉經典：廣東話最難

台灣慵懶女聲王若琳暌違5年再度全新推出翻唱專輯《愛的呼喚》，挑戰「三聲道」以中文、廣東話、日語翻唱，展現多國語言天賦。她認為廣東話發音與語調詮釋是最難的，香港同事聽後的評語，王若琳翻了個白眼說：「他們說發音其實是OK的。」語氣滿是欲求不滿的怨念。

台灣女歌手王若琳暌違5年再度全新推出翻唱專輯《愛的呼喚》，挑戰「三聲道」以中文、廣東話、日語翻唱，展現多國語言天賦（王若琳《愛的呼喚》唱片封套）

重新演繹翁倩玉、鄧麗君等前輩的經典歌曲，王若琳不怕被比較，她說：「她們的、就是他們的版本，沒有挑戰這件事情。」當初籌備《愛的呼喚》專輯，是希望可以將60年代迷幻搖滾與演歌做結合，不少樂評與粉絲聽了都跟她說宛如是電影《標殺令》（Kill Bill）中出現的歌曲、充滿畫面感。

王若琳暌違5年再度全新推出翻唱專輯「愛的呼喚」。（聯合新聞網授權使用）

王若琳聲線充滿磁性又慵懶，她坦言過去開唱曾看到粉絲就在面前瞓着，打趣說：「沒關係，老人家，就讓他睡吧。」她的創作大多是以英文為主，如今已出道11年，問到中文創作能力進步了嗎？她笑說：「還是停留在跟剛出道一樣，非常任性。」但並沒有預設未來計劃。

她坦言受到父母影響對婚姻不嚮往，3年前因害怕結婚而忍痛與男友分手，現在還是會想到當時的感覺，卻不考慮吃回頭草，她說：「每一段都有自己的浪漫與神話…回去會崩壞一些好的記憶、會破壞事情，我也覺得或許不是一個很健康的模式。」自己還未到想尋找安定的狀態，「我可能人生最愛都會是工作。」

王若琳的媽媽范中芬是張惠妹《愛什麼稀罕》的作詞人，卻因長年在網路上被誤植是與陶喆共同創作，甚至後來直接被埋名，詞曲創作人只剩陶喆的名字，引發范中芬不滿，2019年停止授權讓人公開演唱，連原唱「阿妹」張惠妹9月份演唱也被控侵權。對此，王若琳透露已進入法律程序、不便多說，但支持媽媽爭取她的權益。

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