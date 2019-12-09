【專訪】做李玟和音夠過癮　呂喬恩：唱足3個鐘似自己開騷！

呂喬恩(Quinn)由以往ZolarWind的主音，換身一變成Solo歌手，推出自己一手包辦的新歌《恏人》，帶樂迷認識不一樣的自己。除了歌手的身份，也是演唱會和音樂手，又是歌唱老師，亦唱過電影配樂，是一個不折不扣的Slash(斜桿族)。同時這些身份讓她在音樂行業中有不同的見聞，想知更多她的故事，記得看這篇專訪！ 攝影：梁碧玲

樂隊主音走到Solo歌手 呂喬恩的另一面

以往從ZolarWind認識Quinn的聲音，印象中都是她演繹Fusion、搖滾等曲風，是厚實、充滿爆發力的聲線；但今次《恏人》卻顛覆大家的認識，走苦情歌路線，聲線相對柔弱一點，帶大家認識不一樣的呂喬恩。到底是甚麼因素驅使她有這個改變？她說：「其實冇特登選擇嘅，但係想做一首歌大家容易記得，希望大家唱K都會唱。其實自己仲有幾首作品喺手，不過同公司傾完就覺得不如派咗呢首先。」她又提到，聲線上的轉變不是刻意去「扭」，反而是自然而為的事：「其實唔係特登去改變，本身唱歌把聲都好似家咁，以前Zolarwind監製有特別嘅要求，所以要配合佢。以前就算唱live都同唱片把聲好唔同，因為要夾硬扮一個聲對我嚟講好困難。無奈如果當時監製要求咁就要做啦，但老實講嗰個唔係我自己，我唔係幾主張去扮啲乜嘢。」Quinn深信，不只是音樂，所有藝術都應該發自內心，不應太刻意去表達一件事。

Quinn深信不只是音樂，所有藝術都應該發自內心，不應太刻意去表達一件事。(梁碧玲攝)

《恏人》虐心歌詞嚟自親身經歷？ 「感情方面我係弱者……」

作為個人發展的新歌，《恏人》由Quinn自己一手包辦曲、詞、編，歌詞所寫得相當淒慘，像在乞求另一半，寫出如此虐心的故事是否出自她的親身經歷？她說：「可能有少少自己影子嘅，不只係用嚟做包裝，只係覺得反正寫慘情歌就不如去盡啲啦。我自己又未去到咁慘嘅，不過感情方面都係一個弱者。」外表及聲線挺Quinn竟然是個感情的弱者？相信不少樂迷也想不到，她笑說：「其實又係自己攞嚟，因為我一拍拖就覺得，鍾意一個人就要毫無保留去付出，就好易踩到好深，當冇結果嗰陣就會受傷。」

《恏人》歌詞或多或少是來自她的經歷，但她笑言：「我自己又未去到咁慘嘅，不過感情方面都係一個弱者。」(梁碧玲攝)

監製都講人夾人緣 唱電影配樂又係咩玩法？

以往Zolarwind由藝琛擔任監製，而今次《恏人》由江暉擔任監製，而他同時有負責電影配樂，所以讓作品變得更多可能性。曾與不同監製合作，Quinn對此也有些心得：「監製嘅能力就係要判斷好定唔好，佢要好敏感聽得出你入咗戲未。無論音樂造詣有幾好，但係如果唔識去感受都係冇用，變咗我唱十次都係一樣，都唔知個監製要乜，有時會好炆！」

Quinn外表咁tough，你又點會估到原來佢扮小丸子把聲會咁似！(梁碧玲攝)

江暉本身是演員出身，所以很懂得去感受歌曲中的情緒，所以這次合作非常順利， Quinn因而參與很多人聲的演出，電影、劇集等等。她更即席示範運用不同音色去唱電影配樂，她分享：「唱電影配樂好好玩㗎！要扮好多聲，好似《冰封俠》有一段要啲蒙古唱腔，我要即刻扮嗰種『嗌』嘅聲。又試過為一段情慾戲唱配樂，係冇譜嘅，但你要望住個畫面，唱到個feel好match個情慾戲。亦試過《棟篤特工》入面，有一段要啲日本動漫feel，我要扮日本少女聲。全部都係平時唱自己嘢唔會做嘅事！」Quinn的工作人員更分享，原來她平時私下愛扮小丸子聲線錄短訊，而筆者亦親身聽過，神似得要寫個服字。

擔任不同演唱會的和音樂手，Quinn喜歡有要求的歌手。(梁碧玲攝) 曾任李玟、張敬軒演唱會和音：我鍾意有要求嘅歌手！ 除了樂隊主音、歌手這些身份外，Quinn還是一位演唱會和音樂手，曾擔任許冠傑、李玟、張敬軒等歌手的和音。她坦言喜歡有要求的歌手，所以十分喜歡與李玟、軒仔合作，她說：「最近做李玟Tour嘅和音，好好玩！無論佢份人定係歌曲嘅風格都令隊Band好鍾意！同埋做佢和音都幾攰，要唱足3個鐘，因為有時我唔只係唱和音，仲要唱埋主音，因為CoCo好鍾意adlib，有時會問我哋三個和音『你哋唱晒得唔得』，好似我哋三個女仔開一個騷咁！」至於擔任軒仔和音，可能有樂迷會想，女聲怎樣跟男聲融合在一起，Quinn解釋：「因為我哋有4個人，係可以做到好豐富嘅感，我哋每個人唱返啱自己音域嘅音就得。」

回想最初入行，Quinn的「通關考驗」原來是因為細Al(張武考)，她回想：「我第一個演唱會和音，係做許冠傑演唱會，當時細Al做Band Leader。有一次我唱event佢喺到，就問我『有冇興趣唱和音呀？你啲音好準喎』然後佢試我，搵張紙寫咗啲唔知咩，話自己作咗首歌，叫我唱嚟聽下。其實佢係想睇下我識唔識睇譜，根本就試我sight reading，我諗嗰首歌佢隨手寫，哈哈！」

結語：做好自己自然有人欣賞

正如文章最初提到，Quinn是個Slash，在音樂行業中不同崗位也會見到她的身影。雖然大家都聽過「香港地做音樂好難」的論調，但她認為只為做好自己的專業，問題自然迎刃而解。她說：「用音樂嚟搵食，淨係做幕前係好難，不過做埋幕後而且變成專業，其實做演唱會餓你唔死。雖然都會驚，但其實行行都驚㗎啦，唯有做好自己令多啲人搵你。有啲人可能好懶，為咗搵錢hea住做，但我始終相信落力去做係有人睇到！」