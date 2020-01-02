【叱咤2019．評論】商台怪招頒獎　欠現場觀眾氣氛尷尬多悶場

《2019年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》，今年雖然沒有實體頒獎禮，不過商台仍然堅持以創意及大製作，把樂壇年度盛事呈現在樂迷眼前。不過實際成效是否如理想般精采，似乎還是有待定論。當然，沒有舞台、沒有現場觀眾，不少製作也被框死了，絕對是今次頒獎禮的最大敗筆，不過由於時局緊張，深信樂迷仍是會體諒這一點。經歷了「冇台」的叱咤，大概大家也會同意，頒獎，最重要還是「舞台」。

先講講一開首，20分鐘時間內便完成公佈「專業推介 叱咤十大」當中的九個獎項，可說是史無前例的極速。商台為這9首作品也特意逐一拍攝短片，有些是歌手訪問、有些是素人的人物訪問、有些是創意短片，不過由於每首作品大概只有2分鐘時間，部份短片也未能明確帶出跟歌曲作品的關係。而且影片類型的不同，亦令觀眾難以投入，要是9首作品的短片，找來9個不同的素人故事，又會否讓主旨明確得多？

今年「專業推介 叱咤十大」改以九段短片頒發第二至第十位獎項。 (影片擷圖)

重溫一下第二至第十位的得獎短片

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另外，沒有了舞台上的現場演唱，商台亦特意安排不同歌手crossover合唱，包括姜濤X謝安琪、Supper Moment X MIRROR、許廷鏗 X Dear Jane、林二汶X陳柏宇，其實新鮮感也絕對搭夠，甚至比歌手直接在台上演繹得獎作品來得有心思，只是樂迷們也少了一個機會親身觀看現場演出。

以下單位的合作則新鮮感十足

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要說到整個頒獎禮最怪一部份，必定是禮堂頒發各個歌手獎項一幕。先叫一眾歌手在禮堂集合，圍爐分享大家在今年的經歷及得著。雖然今年主題是「學樂樂學」，在禮堂這個代表著學校的地點進行分享，的確是切合主題，不過從畫面上看來，偏偏卻變成了美劇常見的「戒酒會」，不知該認真還是好笑。

每個歌手及DJ的分享也各自有故事，有感人的、有輕鬆的，若放在以往的叱咤頒獎禮當中絕對好看，可惜在沒有現場觀眾掌聲的情況下，又似乎變得有點尷尬，加上分享片段一刀不剪，嚴重拖慢了節目節奏，讓人有種捱夠兩個半小時Air Time的感覺，深信不少樂迷在這部份也會較抽離，甚至暫休一會等「我最喜愛」獎項的頒發。

雖然讓歌手聚首分享感受是一件好事，但也不禁令人想起「戒酒會」之類的美劇場景。 (影片擷圖)

一口氣睇晒各個得獎歌手

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每年期待的林海峰個人表演，今年亦變成了一段獨白。內容上深信沒令大家失望，也充滿利用了時事觸角豐富內容，不過想起以往每年林海峰也會在台上邊唱歌邊表演，不少金句就是從這部份而生，今年氣氛還是有所欠奉。

當然，氣氛欠奉絕對是非戰之罪，為顧全樂迷及唱片公司人員的安全著想，取消實體的確無可厚非。幸好，在「我最喜愛的」獎項部份，除了周國賢因不在港而未能領獎外，RubberBand及方皓玟領獎時的感言也的確挽回了一點「叱咤」應有的氣氛，始終肺腑之言最為動人，加上即場實況頒獎，這份緊張感才是樂迷每年看叱咤的最大動力。唯有寄望下年能重辦實體頒獎禮，讓樂迷再度現場感受「叱咤」熱潮。

方皓玟及RubberBand的感言確是動人，尤其是RubberBand成員全也講到喊。 (影片擷圖)

點擊大圖重溫今年林海峰的Solo部份