【猛禽小隊小丑女】配樂與角色同樣瘋狂　一首50年代老歌起死回生

《猛禽暴隊：解瘋小丑女》電影日前上映，不少人期待DC做返齣好戲，劇情、彩蛋分析相信大家都看過許多。不過，今次《小丑女》的配樂都一樣有驚喜，將一首大家一定聽過的經典西班牙老歌「煎皮拆骨」，變成跟Harley Quin一樣癲喪之餘又有魅力。

今次要說的歌曲是《Sway With Me》，出現於電影中的版本由Saweetie & GALXARA 主唱，當中的Hook或可稱作Chorus(副歌)取自《Sway》這首歌。為配合電影劇情，及小丑女瘋狂及歇斯底里的角色設定，《Sway With Me》改成Hip Hop風格，暴烈焦躁的情緒表露無遺，當然歌詞也是充滿那種扭曲與唯我獨尊的感覺，根本就是Harley Quin的內心讀白，與《Sway》是兩碼子的事。(點擊聽歌)

《Sway With Me》簡直就是Harley Quinn的內心讀白，扭曲、暴烈的情緒混雜其中。(Trailer截圖)

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《Sway》這首經典金曲大家一定在廣告、電影中聽過，只是不知其名而已，每當去到男女角色相處，慾火開始點燃前的那個摸索、調情的階段就會聽到。其實《Sway》是改編自《Quien sera》，它在1953年誕生，由墨西歌作曲家Luis Demetrio所寫，首歌錄音版本由墨西哥歌手Pedro Infante所唱。(演唱片段) 及後由Norman Gimbel填上英文版歌詞變成《Sway》，再由Dean Martin演唱會令歌曲變得家傳戶曉。(影片連結)