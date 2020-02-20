Dusty Bottle結他手為生計離隊　香港地夾Band註定難？

樂隊Dusty Bottle以歐美、復古的風格在2018年在樂壇掀起一股小旋風，在一片「香港冇新嘢聽」的聲音中，為聽眾帶來衝擊。《That Shit Raw》、《Don’t You Know》及《You Don’t Know Me》等作品都為樂迷帶來深刻印象。可是，樂隊結他手Jeff日前宣布正式離隊，消息令人錯愕。據知，Jeff退團是因為武漢肺炎令收入大減，為了維持生所以另覓出路，已與公司和平解約。而Dusty Bottle暫時會維持四人狀態，未會招幕新結他手加入。

Dusty Bottle結他手Jeff(右二)日前宣布已和唱片公司解約，正式退團。(資料圖片)

林海峰在《是但噏求其大合唱》化身高山青龍唱過：「組Band註定難……」這似乎是香港樂隊難逃的命運。縱觀香港歷來樂隊，傳奇樂隊Beyond在1988年由5變成4，結他手劉志遠(遠仔)離隊，而家駒死後樂隊由4變3，近年卻不斷傳出各種不和消息。

劉志遠(右一)是Beyond元祖成員之一，但於1988年退團。(資料圖片)

較年輕樂隊Dear Jane在2009年結他手Adam退出，令樂隊陣容大變，最初彈Bass的Howie變成結他手、鼓手Jackal轉為彈Bass，經歷了一段3人時期，到2012年新鼓手Nice加入才變回4人狀態。Mr.亦經歷過歌債、傳不和、與公司解約等問題，令樂隊停頓了近3年，直至去年舉行《Everyone Concert 10》紅館演唱會，算是標誌著樂隊重新起動。而Kolor亦於2013年經歷成員變動，Bass手高豐因私人理由退出，幸而有新Bass手昇加入才令樂隊繼續運作。

香港很多樂隊都經歷過離離合合，能繼續營運是很幸運的事。(按圖放大)(資料圖片)

+ 4 + 3 + 2

​除上述例子外，還有秋紅、逆流、Instinct Of Sight、Deep Inside等獨立樂隊經歷成員更替的情況，雖然不論本地、外國的樂隊離離合合似乎是等閒事，但「組Band註定難」這句說話在香港卻更夭心夭肺，不少Band友為麵包逼著放棄理想。