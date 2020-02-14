Lady Gaga少時曾被性侵 情路坎坷兩度解婚約 新歡的他會是真愛?

2008年一首《Bad Romance》紅遍全球，各地粉絲都期許Lady Gaga的狂野愛情能夠得到一個好歸宿，可惜Gaga每段備受關注的感情屢屢以失敗告終，感情之路顯得有些坎坷。不過，曾兩度解除訂婚的Gaga，在2020年戀情又有新發展，這次又是哪位型男能夠成功擄獲女神的心呢？

Lady Gaga的新男友是何方神聖？

Lady gaga曾榮獲奧斯卡最佳原創歌曲獎。（Gettyimages）

Lady Gaga的新歡Michael Polansky可來頭不小，他不僅是哈佛大學畢業的高材生，還是科技公司Parker Group的CEO。在科技界已經打拼了近十年的Michael，在哈佛的知名同學要屬FACEBOOK之父Mark Zuckerberg，他現時公司的創辦人Sean Parker也是FACEBOOK的首任總裁。看來Michael作爲科技菁英界的一份子，是炙手可熱的才子，頭腦聰慧以及非同一般的魅力成功吸引Lady Gaga，讓人對其更加好奇。

Lady Gaga與Michael Polansky第一次被捕捉到約會，是在拉斯維加斯的除夕夜，被目擊一起跨年。之後又高調亮相邁阿密的超級盃中場秀，兩人打得火熱，還被拍到在陽台親嘴。事後，Lady Gaga在Instagram上大方公開戀情，上傳了一張與Michael Polansky的親密合照放閃，配文「我們在邁阿密玩得很開心，把愛給我所有的小怪獸和粉絲們，你們是最棒的！」看來女神投入在新戀情中心情極佳、十分甜蜜快樂，粉絲們都迫不及待地送上祝福，希望Lady Gaga能夠繼續幸福下去，還有粉絲大讚「This man is very hot」！

Lady Gaga在IG上大方PO出合照：

Lady Gaga在IG上公開放閃。（ladygaga@IG）

勇敢自揭遭性侵經歷 仍然渴望真愛降臨

I Think Women Love Very Hard. Lady Gaga

Lady Gaga是樂壇上最暢銷的歌手之一。（ladygaga@IG）

Lady Gaga憑藉一首《Shallow》奪下人生第一個奧斯卡獎項，在國際舞廳上展現過人的音樂才華。事業上，橫獲獎無數的Lady Gaga的成就以及巨星風光可謂無人能及、所向披靡，但是在感情世界中，她依舊是一個渴望被愛的女人，面對愛情能夠付注一切。

過去，她曾經歷過一段難以啓齒又極其黑暗可怕的經歷，當時只有19歲的她慘遭性侵，卻沒有一個人願意向她伸出援手。Lady Gaga因此患上創傷後壓力症（PTSD），她形容有的時候會覺得呼吸困難，全身動彈不得還會痙攣，這段經歷猶如一頭巨大又醜陋的怪獸。難以抹去的傷痛，讓她曾每天都感受著巨大的痛苦與掙扎。

Lady Gaga在訪談中曾透露自己年少時被性侵。（ladygaga@IG）

每個女人都渴望愛情，就算經歷過極大苦痛的女人亦一樣，「真愛」就是即使害怕受傷，仍然會全身心投入去擁抱的東西。可是「愛情」與「麵包」難以取得平衡，Lady Gaga曾感嘆：「當我創下一千萬的銷售紀錄時，我失去了Mathew Williams；當我締造三千萬的紀錄後，我失去了Luc Carl；而在我接下《A Star Is Born》的電影邀約後，我又失去了Taylor Kinney。這像一個個惡性循環，我的心被傷害了三次……」

命運似乎總想和Lady Gaga開玩笑，在她事業站上巔峰的時候，愛情卻無法如意。縱使愛情與事業無法兩全其美，但Lady Gaga仍然努力、勇敢地在尋覓真愛的路上，跌跌撞撞，但願這次Lady Gaga深情款款望著的這個男人，會是對的人。

Lady Gaga經歷多次失敗感情關係。（ladygaga@IG）

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