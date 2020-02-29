【歌手2020】節目史上最大膽演出　華晨宇不插電改編《魂斗羅》

《歌手·當打之年》在疫情底下播出第四期節目，戰況亦隨之激烈。採用「雲錄製」的方式拍攝節目，令歌手們在更有限度的資源與空間內發揮，反令這節目出現不少驚喜。第四期的節目當中，歌手們的參賽作品也作出了大幅度改編，包括了蕭敬騰演唱會必唱的《純金打造》、袁婭維將《See You Again》及《Love Can Fly》兩首作品混在一起、徐佳瑩將搖滾作品《我還年輕 我還年輕》改成一半弦樂一半藍調的版本，最後更奪下今場第一名。不過最特別的，不得不提到華晨宇將自己2017年的作品《代號魂斗羅》再次大幅度修改成《荒野魂斗羅》。

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要說華晨宇是今場最特別的原因，是因為大概《歌手》系列史上也沒有多少歌手膽敢以不插電的方式演出，今場華晨宇找來了《快樂男聲》時期的好兄弟左立作伴奏，一支結他、一把男聲，就將《代號魂斗羅》徹徹底底地改頭換面。在《歌手》系列面世以來，不同的歌王歌后也在研究怎樣把歌曲改編得更複雜、伴奏更充盈，好讓在歌曲高潮部份能炫技、飆高音。而華晨宇則反璞歸真，在有限資源下選擇以acoustic方式大膽演出，反而在眾多歌手當中變得突出，雖然最後只得第三名，不過也令人印象深刻。

找來《快樂男聲》的好兄弟左立作結他伴奏，今次華晨宇以acoustic方式參賽，實在是兵行險著。 (網絡圖片)

其實今次的《荒野魂斗羅》，是華晨宇在2017年參加《天籟之戰》時創作作品《代號魂斗羅》的acoustic版。《天籟之戰》第二季第六期，華晨宇接受素人挑戰，在24小時內將經典電玩《魂斗羅》裡的BGM(背景音樂) 改編成一首完整歌曲。其實《魂斗羅》內的原版BGM《Areas 2 & 4：Bases 1 & 2》僅僅只有一分半鐘左右的長度，華晨宇將當中的主旋律抽出來成為了《代號魂斗羅》的前奏，結果一首遊戲BGM便變成了搖滾說唱作品，今次改編《荒野魂斗羅》再度變化成帶有西部感的鄉村音樂。