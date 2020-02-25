【歌手2020】隔壁老樊不敵黃霄雲海豚音　肺活量才是節目核心價值

《歌手2020》進行得如火如荼，更邀請到日本歌姬MISIA作參賽歌手之一，蕭敬騰、華晨宇、徐佳瑩、袁婭維等等實力唱將都有參與，而且光看上述名字大家都想到又是一輪鬥高音、鬥爆發力的比賽。不過，未知製作組是否想打破《歌手》一路以來「鬥肺活量」的感覺，今季特意邀了周深、毛不易這種細水長流的說故事型歌手參加。毛不易在第一輪就止步，在最新一集有同為是說書人系的隔壁老樊作賽，但最終同樣被淘汰，難道肺活量才是《歌手》的核心價值？

隔壁老樊年僅21歲，但聲線卻藏著老靈魂，滄桑的嗓音在聽眾心中留下深刻印象。(《歌手2020》微博圖片)

隔壁老樊真係得21歲咋，唔信你睇下！(按圖放大)(《歌手2020》微博圖片)

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毛不易在《歌手2020》中被黃霄雲奇襲成功，可謂掀起了今季「說書人VS肺活量」的戰幕，最終還是「肺活量」勝出。隔壁老樊就是帶著為毛不易復仇的心來奇襲黃霄雲，唱出代表作《多想在平庸的生活擁抱你》，他1998年出生年僅21歲，卻有著刻滿閱歷的聲線，一開口就是滄桑的煙酒腔，在民謠的編曲上唱著自己卑微的願望，或者是明知現實不給但仍舊憧憬的畫面，簡單說就是聽著很虐心的作品。可惜隔壁老樊還是敵不過黃霄雲的爆發力和高音，奇襲失敗。

黃霄雲的爆發力和高音讓她在《歌手2020》站穩陣腳。(節目截圖)

正因毛不易、隔壁老樊不敵黃霄雲的狀況，網上掀起了「技術VS感情」的世界大戰。技術還是感情較重要，不同人有不同解讀，喜歡聽撕心裂高音的聽眾可能抱著一種「看馬戲」的心態，喜歡看到參賽歌手挑戰人類音域極限帶來的刺激，覺得高音就是爽；相反，有的人喜歡娓娓道來的演繹，感受歌手在短短三、四分鐘內帶他感受歌中的故事，享受一個專屬的想像空間。

不過，正當大家在爭論技術還是感情時，有否想過兩者並非對立，藝術不是非黑即白，反而兩者是相輔相成。空有情感但沒有技術就不能將心中所想圓滿地傳達給聽眾；相反，空有技術沒有情感，就算音域再廣也會像機器一樣，有形無神。但說到底《歌手2020》也是綜藝節目，大家若果爽過哭過也足夠了，那些節目效果還是一笑置之會活得比較開心。

隔壁老樊《多想在平庸的生活擁抱你》：

https://youtu.be/UJXaHkXGzwg

黃霄雲《你的答案》：

https://youtu.be/jVeTiqk1Mto