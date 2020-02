Billie Eilish《everything i wanted》暗黑寫實　歌詞係真人真事

國際樂壇「詭異」新星Billie Eilish在剛過去的《格林美獎》連奪4個大獎成為全球焦點,她將於8月30日首度襲港,相信不少樂迷都希望盡早朝聖。日前Billie Eililsh推出《every thing i wanted》正式版MV,畫面繼續沿用暗黑風格,歌詞信息是抒發自己成長、成名後的壓力。

11月推出《everything i wanted》時,YouTube的畫面只得這一張油畫質感的附圖。(MV截圖)

Billie Eilish的《everything i wanted》其實早於11月已推出,但當時在YouTube只得聲音版本,而且只附上一張又不同幾何圖案而且色彩斑斕的油畫質感圖片,與歌曲信息有種「圖文不符」的感覺。但其實Billie Eilish經常在作品中展示自己的性格,今次《everything i wanted》赤裸地向大眾展示了她脆弱一面。MV畫面是Billie與哥哥Finneas O'Connell面如死灰地駕車,而且一路向前甚至駛進海裏一路向下沉,面對危機他們沒有驚恐、沒有掙扎,只拖著手一路沉下去。

Billie Eilish日前出推出《everything i wanted》正式MV,畫面及劇情繼續沿用暗黑風格。(MV截圖)

點擊睇《everything i wanted》MV畫面。(按圖放大)(MV截圖)

除了MV畫面瀰漫著幽暗沉鬱的氣息外,歌詞亦直白地道出Billie Eilish的心聲,當中的無力感表露無遺。

It might've been a nightmare,To anyone who might care

Thought I could fly ,So I stepped off the golden

這像惡夢一樣,對每一位在乎我的人來說/

我想過自己可以飛,所以我從金門大橋一躍而下

'Cause everybody wants something from me now

And I don't wanna let 'em down

人人都想在我身上得到些甚麼/

我不想令他們失望

I tried to scream,But my head was underwater

They called me weak,Like I'm not just somebody's daughter

我嘗試呼喊,但我浸沒在水中/

他們說我脆弱,但我只是別人的女兒

If they knew what they said would go straight to my head

What would they say instead?

如果他們知道所說的一字一句都我全都在意/

他們會說些別的嗎?

整首歌詞都是在寫Billie Eilsih對大眾期望、公眾輿論、自我價值認同的壓力,以上三個選段只是一部份,但充份反映到她心中的無力感,亦不難理解這些壓力都源自他成名過後的改變。