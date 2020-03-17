Tim Lui玩IG story大展歌喉　老公6號原來唔識唱流行曲？

近日Instagram限時動態出現有關華語流行曲卡拉OK的相機特效（camera effect），只需開啟自拍鏡頭拍片，特效就會為用家抽歌及提供歌詞。特效一出深受樂迷喜愛，而近日RubberBand主音6號及妻子Tim Lui亦趁機大展歌喉，讓樂迷大飽耳福。

Tim Lui在限時動態中唱出梁詠琪的《灰姑娘》、容祖兒的《逃避你》及謝安琪的《愁人節》後，就邀請老公6號加入。不過6號一開始就遇到難題，當他唱陳慧琳《最佳位置》的時候，他將「請你記住留下給我這位置」唱成「請你留住記下給我這位置」，當刻Tim Lui就笑他有「閱讀障礙」，幸好6號及時以容祖兒的《我的驕傲》挽回面子。

Click入嚟睇下Tim Lui限時動態「歌單」！（按圖放大）（Tim Lui Instagram限時動態截圖）

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其實Tim Lui不只有文采，還有一把好聲音。2012年RubberBand的《Slow & Easy》中，女聲部分就由Tim Lui擔任。只是RubberBand在同年的「Rubberband Easy Concert」中演繹此曲時，則邀請容祖兒與6號合唱。不過2016年的「RubberBand《呢度》演唱會」中，Tim Lui終於與丈夫同場獻唱。未知往後會否再聽到Tim Lui與6號合唱？